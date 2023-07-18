شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يختبر طريقة جديدة تتيح لك مشاهدة مقاطع الفيديو بسرعة مضاعفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرب YouTube طريقة جديدة للمساعدة فى مشاهدة مقاطع الفيديو بأسرع ما يمكن يتيح لك الاختبار الذي يمكن لمشتركي YouTube Premium الاشتراك فيه الضغط لفترة طويلة على مشغل الفيديو لضبط سرعة التشغيل على 2x ، وفقًا لصفحة تجارب YouTube ( عبر 9to5Google ).

ويبدو هذا كأنه ترقية ضخمة حاليًا، ويمكن أن يؤدي رفع سرعة التشغيل على YouTube إلى اتخاذ بضع الخطوات في تطبيق الهاتف المحمول، وتحتاج إلى الضغط فوق الفيديو، والضغط فوق قائمة النقاط الثلاث ثم فوق سرعة التشغيل، ويمكنك الاختيار من بين الخيارات المختلفة، إنها مجموعة مماثلة من الخطوات على الويب على الأجهزة المحمولة وسطح المكتب.

وعلى الرغم من أنه على سطح المكتب يمكنك استخدام مفتاح Shift وأقل من أو أكبر من المفاتيح لتسريع أو إبطاء الأمور دون البحث في القوائم إلا أنه يبدو أن الميزة الجديدة تستلهم بعض الإلهام من TikTok فإذا ضغطت لفترة طويلة على TikTok فيديو، سيظهر التطبيق مجموعة من الخيارات المختلفة بما فى ذلك قائمة سرعة التشغيل.

وتقول صفحة التجارب إن اختبار YouTube للضغط الطويل متاح حتى 13 أغسطس للمشتركين فى Premium ، وهناك آمل أن يقوم YouTube بنشر الميزة للجميع في وقت ما بعد انتهاء التجربة.