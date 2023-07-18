شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإصدار الأول من iPhone يباع بأكثر من 300 ضعف سعره الأصلى فى المزاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم بيع هاتف iPhone عمره عقدين من الزمن في مزاد بمبلغ غير مسبوق بلغ 190 ألف دولار، وهو ما يعادل أكثر من 300 ضعف سعره الأصلى 599 دولارًا، الذي تم تسويقه به في عام 2007.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم بيع الإصدار الأول الذي لم يتم فتحه والذي تبلغ سعته 4 جيجابايت، والذي تم وصفه بأنه "نادر جدا".

ويحتوي الهاتف على مساحة تخزين أقل من Apple Watch وشاشة بحجم 3.5 بوصة مقارنة بـ6.1 بوصة في أحدث إصدار، وهو iPhone 14 Pro.

وتم إصداره لأول مرة منذ 16 عامًا من جانب الرئيس التنفيذي لشركة Apple آنذاك ستيف جوبز، ومع ذلك، تم إيقاف نموذج 4 جيجابايت بعد شهرين فقط بسبب ضعف المبيعات، حيث قرر معظم الأشخاص شراء الإصدار 8 جيجا بايت، والذي تم إطلاقه في نفس الوقت، لأنه يحتوي على ضعف مساحة التخزين ويكلف 100 دولار فقط.

وبدأت المزايدة على جهاز iPhone النادر بمبلغ 10000 دولار، وقدرت LCG Auctions أنه سيباع ما بين 50.000 و100.000 دولار فقط، ولكنه حقق 190.000 دولار بعد جذب 28 عرضًا، وحطم ذلك جميع السجلات السابقة للإصدار الأول من iPhone.

قال الشخص الذي يبيع iPhone إنه عضو في الفريق الهندسي الأصلي لـ iPhone، وقالت LCG Auctions إن جهازي iPhone آخرين مختومين من المصنع تم بيعهما بقيم قياسية في العام الماضي.