تكنولوجيا: هاتف Red Magic 8S Pro ينطلق للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ZTE اليوم هاتف الألعاب Red Magic 8S Pro للأسواق العالمية برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 وسعر يبدأ من 650 دولار.

كشفت شركة ZTE عن هاتف الألعاب Red Magic 8S Pro للمرة الأولى في السوق الصيني منذ أسبوعين تقريباً، واليوم ينطلق الهاتف للأسواق العالمية.

تقدم ZTE هاتف Red Magic 8S Pro في الأسواق العالمية بألوان الأسود والبلاتيني بنقوش 3D، مع اللون الأزرق Aurora بتصميم شفاف، على أن يتضمن الإصدارات الثلاثة إضاءة RGB في مروحة الهاتف.

كما تختص الشركة كل إصدار بسعة تخزين وذاكرة عشوائية، حيث تقدم اللون الأسود بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، بينما يأتي الإصدار البلاتيني بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت، وهي المواصفات ذاتها المقدمة لإصدار Aurora والذي يتوفر أيضاً بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة 12 جيجا بايت رام.

أيضاً يأتي Red Magic 8S Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، وهي قدرة شحن أقل من الإصدار الخاص بالسوق الصيني الذي يدعم شحن بقدرة 80W، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 650 دولار، على أن يتوفر للشراء بدءاً من 27 من يوليو.

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