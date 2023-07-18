شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع جديدة تكشف عن أجهزة أيفون مستقبلية قابلة للف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تطلق أبل بعد هاتفًا ذكيًا قابل للطي مثل منافسيها، لكن عملاق التكنولوجيا قد يعمل على هاتف iPhone قابل للطي سيكون الأول من نوعه على الإطلاق، حي تصف براءة اختراع جديدة جهازًا يمكنه اللف مع شاشة رفيعة تنحني حول محور.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيحتوي جهاز iPhone القابل للطي على طبقة واقية من الزجاج على الشاشة لحمايته من الخدوش والأضرار الأخرى أثناء التعامل معه.

واقترحت الوثيقة أيضًا إضافة طلاءات إلى الطبقة الخارجية، مثل الطبقات المضادة للتلطخ، ومكافحة الضباب، والانعكاس، والطبقات المضادة للكهرباء الساكنة.

ومن المقرر أن تطلق Apple هاتفها iPhone 15 في سبتمبر، لذلك إذا أصدرت الشركة هاتفًا ذكيًا قابلًا للطي، فلن يكون حتى عام 2024، على أقرب تقدير.

ومع ذلك، فقد حصلت Apple على عدد لا يحصى من براءات الاختراع التي لا تتحول أبدًا إلى تقنيات حقيقية، ويتيح عملاق التكنولوجيا نافذة مثيرة لما يمكن أن يكون المستقبل.

قد يكون للجهاز الإلكتروني شاشة قابلة للدوران، قد يتم نقل الشاشة بين حالة غير مسحوبة يكون فيها العرض مستويًا وحالة ملفوفة يتم فيها لف جزء قابل للدحرجة من الشاشة.

وتقترح Apple تصميم الجزء الداخلي من الهاتف الذكي بعدة طبقات لحمايته من التلف أثناء لفه وإخراجه.

ويمكن أن تكون الطبقة الأولى مصنوعة من طلاء، تليها طبقة أخرى مصنوعة من البوليميد، وهو نوع من البلاستيك المستخدم في كل شيء من مكونات الطائرات إلى السلع الرياضية والمواد اللاصقة.

وستكون الطبقة الخارجية أنحف ومصنوعة من البوليمر المشهور في الأكياس البلاستيكية والملابس وأدوات الطهي المطلية بالتفلون، وتعد البوليمرات صلبة وتوفر العزل الحراري والكهربائي.