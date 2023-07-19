شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يكشف عن النجوم المظلمة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا " JWST" ما يُعتقد أنه "نجوم مظلمة" أسطورية يمكن أن تحل أحد أكبر ألغاز الكون، حيث حدد فريق من علماء الفلك بقيادة جامعة تكساس (UT) في أوستن ثلاثة "نجوم مظلمة" محتملة تشكلت بعد حوالي 320 مليون سنة من حدث الانفجار العظيم، الذى يعتقد العلماء أنه كان بداية تشكل الكون، مما يجعلها أقدم النجوم التي شاهدتها عيون البشر على الإطلاق.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر الصورة ثلاث نقاط غامضة تتوهج في سواد الفضاء، لكن علماء الفلك يعتقدون أن المواصفات الدقيقة قد تؤدي إلى الكشف عن المادة المظلمة.



صور تلسكوب جيمس ويب

يمكن أن توجد النجوم المظلمة فقط إذا كانت المادة المظلمة تخلق حرارة في اللب، مما يمنع النجوم من الانهيار وتسبب في انتفاخها، وهو ما وجده الفريق في ملاحظات JWST.

على الرغم من أن المادة المظلمة تشكل حوالي 85٪ من الكون، إلا أن طبيعتها استعصت على العلماء، ولعل الدليل الوحيد على وجودها هو تأثير الجاذبية على المادة المرئية.

ومع ذلك، إذا تم تأكيد النتائج الأخيرة، يمكن أن تكشف النجوم المظلمة عن طبيعة المادة غير المضيئة.

كانت النجوم المظلمة أشياء خرافية في المجتمع العلمي منذ أن اقترحها فريق UT لأول مرة في عام 2007، وفي دراسة جديدة نُشرت في PNAS، أعلن هؤلاء الباحثون بفخر أن حدسهم قد يكون صحيحًا.

يعتقد الفريق أن النجوم المظلمة هي النوع الوحيد الذي كان من الممكن أن يكون موجودًا في بدايات الكون، والذي كان مصنوعًا بالكامل تقريبًا من الهيدروجين والهيليوم من الانفجار العظيم.

لكن المادة المظلمة ستسخن الأجسام الكونية بدلاً من الاندماج النووي مثل النجوم الحديثة.

هي أجسام منتفخة منتشرة ومشرقة للغاية وتنمو لتصبح ضخمة جدًا، وفي الواقع، يمكن أن تنمو ما يصل إلى عشرة ملايين كتلة شمسية مع ما يصل إلى عشرة مليارات من لمعان الشمس، كما كتب الباحثون.

جدير بالذكر أنه تم رصد النجوم الثلاثة المظلمة المرشحة (JADES-GS-z13-0 و JADES-GS-z12-0 و JADES-GS-z11-0) في المجرات أثناء رصد JWST في ديسمبر 2022 بواسطة المسح المتقدم العميق خارج المجرة (JADES) ).

وحدد فريق JADES أن النجوم الثلاثة تشكلت بعد حوالي 320 مليون إلى 400 مليون سنة بعد الانفجار العظيم، بناءً على مزيد من التحليل.