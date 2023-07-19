تكنولوجيا: هاتف OnePlus Ace 2 Pro يأتي قريباً بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus Ace 2 Pro لاحقاً هذا الشهر، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام.

كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن بعض من تفاصيل مواصفات هاتف OnePlus Ace 2 Pro المرتقب، حيث يتميز الهاتف بحجم شاشة 6.74 إنش، وجودة عرض 1.5K، أو دقة 1240 في 2772 بيكسل.

ولقد أوضحت تقارير سابقة أن هاتف Ace 2 Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يضم سعة تخزين 1 تيرابايت، وذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام.

أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 150W، كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يكون المستشعر الرئيسي IMX890 من سوني.

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