شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تطبيق Threads سيحصل قريبًا على ميزة الرسائل الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Meta العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي Threads في وقت سابق من هذا الشهر، وقد حصدت المنصة يصل إلى 100 مليون مشترك في الأيام الخمسة الأولى من إطلاقها، الآن، يقال إن الشركة تخطط لإضافة ميزة أخرى إلى Thread.

وبحسب موقع toi الهندي، فإنه سيطرح ميزة المراسلة المباشرة أو الرسائل المباشرة وهي ميزة يمكن للمستخدمين الوصول إليها لإرسال الرسائل بشكل خاص على نفس النظام الأساسي، وفي البداية ، أعلن آدم موسيري ، الرئيس التنفيذي لشركة Instagram ، أن هذه الميزة لن تظهر في Threads في أي وقت قريبًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن Business Insider ، تشير مذكرة داخلية مسربة من Instagram الآن إلى أن DMs "قادمة قريبًا" إلى Thread، وبصرف النظر عن هذا، أشارت المذكرة أيضًا إلى أن أحدث منصة للتدوين المصغر ستحصل أيضًا على بعض الميزات الأخرى، وعلاوة على ذلك، انتقل محلل وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا أيضًا إلى Twitter لمشاركة جزء من المستند يدعي نفس الشيء، ومع ذلك، لم تعلن الشركة رسميًا بعد عن جدول زمني لموعد ظهور الميزة على المنصة.



أهمية DMs على Threadsسوف تساعد الرسائل المباشرة على Threads المستخدمين على التحدث عن Threads معينة في المحادثات الخاصة التي لا يريدون مناقشتها في الأماكن العامة، وبالنسبة للمحادثات الخاصة، يتعين على مستخدمي الThreads حاليًا الانتقال إلى تطبيق مختلف. يقال أيضًا أن المستخدمين لا يختارون تطبيقات Meta الأخرى مثل Messenger أو Instagram للقيام بذلك.





ميزات أخرى للوصول إلى Threadsبصرف النظر عن DMs ، أعلن Mosseri بالفعل أن الThreads ستحصل قريبًا على ميزات أخرى مثل الاتجاهات والموضوعات والبحث المحسن. كما تقدم المذكرة المسربة اقتراحات مماثلة، وعلاوة على ذلك، فإن أحدث منصة لوسائل التواصل الاجتماعي من Meta وعدت أيضًا بتلقي العديد من الميزات الأخرى مثل دعم حسابات متعددة ، ودعم التطبيقات الفيدرالية مثل Mastodon ، موجز زمني للأشخاص الذين تتابعهم فقط، والقدرة على حذف حساب الThreads الخاص بك دون حذف Instagram، ودعم الهاشتاج والقدرة على تحرير المنشور.