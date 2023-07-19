شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 735 مليون دولار مبالغ يعيدها مديرو تسلا بعد أخذها لأنفسهم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت رويترز أن إيلون ماسك ولاري إليسون وأعضاء حاليين وسابقين في مجلس إدارة تسلا سيعيدون 735 مليون دولار لتسوية المطالبات التي دفعوها لأنفسهم بشكل زائد، وفقا لتقرير engadget.

وتختتم الصفقة ملحمة بدأت في عام 2020 نابعة من دعوى قضائية رفعها صندوق تقاعد للشرطة ورجال الإطفاء يتحدى خيارات الأسهم الممنوحة لمجلس إدارة Tesla بدءًا من عام 2017. كما وافق المديرون أيضًا على عدم تلقي تعويضات عن 2021 و 2022 و 2023 ، وتغيير طريقة حساب التعويض.

ويضم مجلس إدارة Tesla الحالي Elon Musk وشقيقه Kimbal وقطب Fox News جيمس مردوخ والمؤسس المشارك Airbnb جو جيبيا و Tesla CTO السابق JB Straubel. القضية منفصلة عن الدعوى التي رفعها المساهمون ضد تعويض بقيمة 56 مليار دولار تم منحها للرئيس التنفيذى إيلون ماسك.

واتهم نظام تقاعد الشرطة والنار في مدينة ديترويت مجلس إدارة Tesla بمنح نفسه تعويضًا غير عادل ومفرط في شكل 11 مليون خيار أسهم بين عامي 2017 و 2020 ، قائلاً إنه تجاوز بشكل كبير معايير مجلس إدارة الشركة. سيتم سداد التسوية البالغة 735 مليون دولار لشركة Tesla فيما يسمى بـ "الدعوى المشتقة" - وهي الأكبر على الإطلاق من قبل محكمة Chancerty في ديلاوير ، وفقًا لرويترز.

وجادل تسلا بأن خيارات الأسهم تم استخدامها لضمان توافق حوافز المدير مع أهداف المستثمرين. لم تعلق تسلا بعد على القضية ، لكن في وثائق المحكمة ، قالت إنها وافقت على تسوية لإزالة مخاطر التقاضي في المستقبل.

ويقاوم الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk دعوى قضائية منفصلة للدفاع عن حزمة أجره البالغة 56 مليار دولار. تم إحضارها من قبل المساهم ريتشارد تورنيت ، الذي ادعى أن "أكبر منحة تعويض في تاريخ البشرية" تم تقديمها إلى ماسك ، على الرغم من أنه لم يركز بالكامل على تسلا. في عام 2020 ، تلقى أول دفعة من 12700 مليون دولار كجزء من هذه الحزمة