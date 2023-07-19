شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين أندرويد وiOS من وجهة نظر انستجرام؟ وأيهما أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك نقاش مستمر منذ سنوات أندرويد أم iOS؟ ايهما افضل؟ لا توجد إجابة محددة، حيث إنها في الواقع بدائية تمامًا، إذ يعتمد أفضل نظام تشغيل محمول بالنسبة لك على احتياجاتك وتفضيلاتك الفردية، وليس هناك صواب أو خطأ هنا، فإذا كنت تريد هاتفًا قابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة ولديه مجموعة متنوعة من التطبيقات المتاحة، فإن أندرويد هو خيار جيد، أما إذا كنت تريد هاتفًا آمنًا ولديه نظام بيئي متكامل جيدًا، فإن نظام التشغيل iOS يعد خيارًا جيدًا، ومع ذلك، يواصل الناس النقاش والآن آدم موسيري، رئيس Instagram، يوازن رأيه.





ما هو الخيار المفضل لدى Instagram؟في موضوع نشره اليوتيوبر الشهير MKBHD ، أجاب موسيري وقال، أندرويد الآن أفضل من iOS"، والآن، هناك طريقتان للنظر إليه، أولاً، إنه طعم رائع لإشراك المستخدمين - وهو أمر ربما تحتاجه المواضيع في الوقت الحالي، إنه رد لا بد أن يجعل المستخدمين يعلقون، وقد كان لواء أندرويد يعمل بكامل طاقته في التعليق على سبب كون أندرويد أفضل بكثير من نظام iOS، وكان نظام iOS أيضًا يهدف للدفاع عن أندرويد والقول إنه إلى حد كبير "هراء".

ثانيًا، ليس سراً أن Meta و Apple لا يتقابلان مع بعضهما البعض في مجموعة متنوعة من القضايا، ولا يوجد حب ضائع بين الرئيسين التنفيذيين - تيم كوك ومارك زوكربيرج - أيضًا، لدرجة أنه قبل بضع سنوات، تم الإبلاغ عن أن زوكربيرج قد أمر كل شخص في Meta (المعروف آنذاك باسم فيس بوك) باستخدام هاتف أندرويد.

وتم حظر أجهزة iPhone حرفيًا لموظفي Meta ، وفقًا لعدد قليل من التقارير، وفي الواقع، أصدر فيس بوك بيانًا يؤكد نفس الشيء، وقال فيس بوك في بيان قبل بضع سنوات: "لطالما شجعنا موظفينا ومديرينا التنفيذيين على استخدام أندرويد لأنه أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا في العالم".