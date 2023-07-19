شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح لعبة واقع معزز جديدة لمنصتي iOS وAndroid .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن لعبة AR جديدة، وفي إحدى المدونات، قال ستيفان سيلفا، كبير مديري المنتجات في جوجل، إنه تكريمًا للذكرى السنوية الخامسة والأربعين للعبة الشهيرة Space Invaders، عقدت جوجل شراكة مع TAITO، مطور اللعبة، و Unit9 لتحويل العالم إلى ملعب باستخدام الواقع المعزز (AR).





كل ما تحتاج معرفته عن اللعبة؟قال سيلفا إن لعبة SPACE INVADERS: World Defense "، وهي لعبة محمولة تعمل بنظام Android و iOS ، تدعو اللاعبين من جميع أنحاء العالم للخروج والدفاع عن الأرض، "يتكاثر غزاة الفضاء من المباني وأسطح المنازل، ويختبئون خلف الهياكل ويحلقون في السماء، ومن خلال اللعب العالمي الغامر، يتعين على اللاعبين من جميع أنحاء العالم العمل معًا لإنقاذ الكوكب، "بحسب ما جاء في منشور المدونة.

ويتم تشغيل لعبة الجوال بواسطة ARCore من جوجل وواجهة برمجة تطبيقات Geospatial، ويستخدم المحيط المباشر للاعب بالإضافة إلى المباني المجاورة والمناظر الطبيعية والعناصر المعمارية الأخرى لتصميم مستويات تفاعلية في العالم الحقيقي باستخدام الواقع المعزز وعلى الشاشة فقط باستخدام ثلاثي الأبعاد، وأشار سيلفا إلى أن طريقة اللعب الغامرة تتكيف مع العالم الحقيقي للاعب ، بما في ذلك الموقع والوقت والطقس المحلي.

وقال سيلفا أيضًا أن الواقع المعزز (AR) يمزج بين العالمين المادي والرقمي ، ويغير طريقة تسوق الناس وتعلمهم ولعبهم وتفاعلهم مع المحتوى، قال في منشور المدونة: "يمكن للعلامات التجارية ومنشئي المحتوى استخدام الواقع المعزز لتقريب محتواهم من الأشخاص ومساعدتهم على تجربة العالم في بُعد جديد تمامًا".