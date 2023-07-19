شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأسترالية تحقق فى حطام صاروخ محتمل تم العثور عليه على الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غردت وكالة الفضاء الأسترالية صورة قطعة محتملة من "مركبة إطلاق فضائية أجنبية" بالقرب من خليج جورين في ولاية غرب أستراليا الضخمة، وأشارت التغريدة إلى أن الوكالة "على اتصال مع نظرائها العالميين الذين قد يكونون قادرين على تقديم المزيد من المعلومات وفقا لتقرير space.

وتشير التكهنات على تويتر بأن الجسم قد يكون المرحلة الثالثة من صاروخ LVM3 الذي أطلق مهمة المركبة الفضائية الهندية Chandrayaan-3، بالنظر إلى أن عملية الإقلاع يوم الجمعة (14 يوليو) كانت مرئية من أستراليا لكن يبدو أن الجسم الذي تم غسله يحمل حمولة ثقيلة من الطحالب، وبرناقيل الإوز وغيرها من الحياة البحرية التي تتنقل، أكثر مما يبدو على الأرجح لمدة ثلاثة أيام فقط في البحر، وعلى سبيل المثال تقول مجلة Boater's World إن الأمر عادة ما يستغرق أسابيع حتى تلتصق البرنقيل بهيكلها.

وتشير شائعات أخرى إلى أن كتلة الحطام قد تكون المرحلة الثالثة من صاروخ هندي آخر، وهو مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية (PSLV). لكن متتبع فضائي متمرس كان متشككًا في هذه الفكرة.

كتب جوناثان ماكدويل خبير الحطام الفضائي في جامعة هارفارد سميثسونيان على تويتر: "لا يبدو لي أي شيء مثل تلك المرحلة" .

وتتلقى محيطات العالم عددًا لا بأس به من الأجسام الصاروخية المتساقطة، حيث يحاول مشغلو الإطلاق إسقاط مركباتهم في مناطق غير مأهولة بالسكان بعد الإقلاع، ولا يوجد مكان على وجه الأرض أقل كثافة سكانية (بالبشر على أي حال) من المحيط المفتوح.

وعادة ما يكون المحيط الهندي تحت مسار الرحلات التي تنطلق من مركز ساتيش داوان الفضائي الهندي، لذا فليس من الغريب أن تنجرف مرحلة الصواريخ الهندية - إذا كان هذا هو الجسم الغامض - على شاطئ غربي أستراليا.

ومع ذلك، فإن بعض حالات سقوط النفايات الفضائية تكون أكثر دراماتيكية وإثارة للجدل.

على سبيل المثال، تحطمت أجزاء من محطة سكايلاب الفضائية التابعة لناسا بطريق الخطأ في ريف أستراليا في عام 1979، و في الآونة الأخيرة تم إدانة الصين من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى لسماحها للمرحلة الأساسية لصاروخها Long March 5B بالعودة إلى الأرض أثناء بناء محطتها الفضائية Tiangong.

وتحدد "اتفاقية المسؤولية" (1972) الصادرة عن الأمم المتحدة المسؤولية إذا تسبب الحطام الفضائي في ضرر عند العودة إلى الأرض ، وتم استخدامه مرة واحدة فقط في تاريخ الفضاء، عندما تحطم قمر صناعي تابع للاتحاد السوفيتي يُعرف باسم كوزموس 954 في القطب الشمالي في كندا في عام 1978.

استقرت كندا والاتحاد السوفيتي في النهاية على تكاليف التنظيف (بصرف النظر عن الاتفاقية) مقابل 3 ملايين دولار كندي، وهو ما يعادل تقريبًا 13 مليون دولار كندي أو 10 ملايين دولار في عام 2023.