تكنولوجيا: بفضل إصلاح خادم المطابقة.. أكثر من 100ألف يدخلون ألعاب جماعية فى Xbox

القاهرة - سامية سيد - قامت Activision بإصلاح مشكلات خادم المطابقة في بعض عناوين Call of Duty القديمة لجهاز Xbox 360 وكان اللاعبون يشكون من مشكلات التوفيق في الكلاسيكيات مثل Call of Duty: Black Ops و Call of Duty: Modern Warfare 2 على مدار السنوات القليلة الماضية، لأنهم لم يتمكنوا من الدخول في ردهات لأنماط اللعب الجماعي، والآن بعد أن عادت الخوادم وتعمل يبلغ عدد اللاعبين في Call of Duty: Black Ops (والتي قد لا تكون دقيقة تمامًا) أكثر من 100000.

هذا لا يعني أن الآلاف من وحدات تحكم Xbox 360 يتم تشغيلها فجأة، كل ذلك ممكن بفضل دعم التوافق مع الإصدارات السابقة من Microsoft على Xbox ، مما يسمح لمالكي Xbox One و Xbox Series S / X بلعب ألعاب Call of Duty الكلاسيكية هذه، وفقا لتقرير theverge.

كل ما عليك فعله هو وضع قرصك القديم في اللعبة أو حتى تثبيت نسخة رقمية من اللعبة، وسيتم الحفاظ على كل تقدمك في Xbox 360 منذ أكثر من عقد من الزمان، بما في ذلك تصنيفاتك في Call of Duty .

ومع ذلك ، ليس كل شيء سلسًا على الرغم من عودة آلاف الأشخاص للعب ألعاب Call of Duty هذه يشير Game Rant إلى أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بوقت استجابة الإدخال في Xbox Series S / X لمحاكاة هذه الألعاب القديمة، مع اقتناء Microsoft المقترح لشركة Call of Duty ، Activision Blizzard في مراحله النهائية من الممكن أن نرى مشكلات وقت استجابة الإدخال هذه تم إصلاحها قريبًا.

بعد كل شيء، لا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة البحتة أن ألعاب Call of Duty هذه قد تم إصلاحها الآن بشكل مفاجئ تمامًا كما تستعد Microsoft لوضع ألعاب Activision على خدمة Xbox Game Pass الخاصة بها.