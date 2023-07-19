شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: منح مايكروسوفت مزيدًا من الوقت لحل مشكلات دمج Activision والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت Microsoft والجهة التنظيمية لمكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة بشكل مشروط على فترة توقف لمدة شهرين في معركتهما القانونية حيث تتطلع الشركة إلى حل مخاوف هيئة المنافسة والأسواق (CMA) بشأن استحواذها المقترح على Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار.

ويريد القاضي ماركوس سميث من محكمة استئناف المنافسة (CAT)، التي تستمع إلى الاستئنافات على قرارات هيئة أسواق المال، دليلاً من هيئة الرقابة على أن هذا هو المسار الصحيح للعمل، لكنه لا يزال يوقف المعركة القانونية مؤقتًا في الوقت الحالي، وفقا لتقرير engadget.

ويريد سميث من هيئة أسواق المال تبرير طلب التأجيل من خلال تقديم دليل يظهر تغيرًا جوهريًا في الظروف أو "أسبابًا خاصة" لتأخير الدعوى، كما أنه يريد من الجهة المنظمة أن تفصل بالتفصيل أي عملية تشاور جديدة تعتزم إجراؤها "حتى يكون الجميع واضحًا بشأن كيفية عملها"، وفقًا لرويترز، وطلب القاضي من هيئة أسواق المال تقديم أدلة .

واستأنفت Microsoft قرار هيئة أسواق المال في أبريل بحظر الاندماج بسبب مخاوف تتعلق بالألعاب السحابية، كان من المقرر أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في هذه القضية اعتبارًا من 28 يوليو، ومع ذلك بعد وقت قصير من خسارة لجنة التجارة الفيدرالية لمحاولة وقف الاستحواذ في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قالت هيئة أسواق المال إنها ستنظر في اتفاقية اندماج معدلة من مايكروسوفت، وطالب كل من CMA و Microsoft و Activision لجنة مناهضة التعذيب بمزيد من الوقت ووافقت المحكمة على الطلب.

وأخبر محامي CMA David Bailey لجنة CAT أن خسارة محكمة FTC "لم تشكل جزءًا من تفكير CMA" من حيث رغبتها في مراجعة اقتراح جديد من Microsoft، وقال: "بناءً على المناقشة التي جرت حتى الآن، فإن كلا الجانبين - Microsoft و CMA - لديهما ثقة في أن قيام Microsoft بإخطار الصفقة المعاد هيكلتها قادر على معالجة المخاوف التي حددتها هيئة أسواق المال"

واتضح خلال جلسة الاستماع امس أن مايكروسوفت لم تقدم بعد اقتراحًا معدلًا إلى هيئة أسواق المال ، على الرغم من أن الموعد النهائي للاندماج هو اليوم 18 يوليو يبدو من غير المحتمل أن يتم حل كل شيء بحلول ذلك الوقت.

وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيتعين على Microsoft و Activision إما الموافقة على تمديد اتفاقيتهما الحالية (النتيجة الأكثر ترجيحًا نظرًا لمدى حرصهما على الحصول على الصفقة عبر الخط) أو إعادة التفاوض على الشروط. خلاف ذلك، يمكن لـ Activision أن تبتعد عن الصفقة بفحص تفكيك بقيمة 3 مليارات دولار من Microsoft في جيبها.

واقترحت التقارير أن Microsoft قد تبيع بعض حقوق الألعاب السحابية في المملكة المتحدة لإرضاء مخاوف CMA. وقعت Microsoft صفقات مع شركات ألعاب سحابية تابعة لجهات خارجية لعرض ألعابها على منصاتها ، وهو ما كان كافياً للاتحاد الأوروبي للموافقة على الاندماج. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المقرر أن تعقد لجنة التجارة الفيدرالية جلسة استماع خاصة بها بشأن الاستحواذ اعتبارًا من 2 أغسطس.

ورفعت الوكالة دعوى قضائية لمنع الاندماج وطلبت أمرًا قضائيًا أوليًا لمنع Microsoft و Activision Blizzard من إغلاق الصفقة حتى تتمكن من إحالة القضية إلى المحاكمة، لكنها لم تنجح، على هذا النحو، ستكون Microsoft و Activision حريصين بالتأكيد على إغلاق الأمور بحلول بداية شهر أغسطس.

كانت هناك اقتراحات بأنهم سيحاولون إنهاء الاندماج بحلول الموعد النهائي الأولي على الرغم من نزاع CMA وإيجاد حل بديل لمواصلة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة المتحدة، ولكن مع استعداد جميع الأطراف لإيجاد حل ودي، يبدو هذا غير مرجح في هذه المرحلة. أعطت هيئة أسواق المال نفسها ستة أسابيع إضافية حتى 29 أغسطس لاتخاذ قرار نهائي في القضية.