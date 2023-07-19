شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إصلاح 3 مشكلات شائعة تحدث مع "ماوس" الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تواجه أجهزة ماوس الكمبيوتر العديد من المشكلات بمرور الوقت، وعلى الرغم من كون لوحات التتبع قياسية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة لكن يمكن أن يواجه الماوس في كثير من الأحيان بعض المشكلات أو غيرها، وفيما يلي بعض المشكلات الشائعة المتعلقة بفئران الكمبيوتر والحلول المحتملة لإصلاحها:



المؤشر لا يتحرك أو حركة غير منتظمة أو الأزرار لا تستجيب المؤشر لا يتحرك أو حركة غير منتظمة أو الأزرار لا تستجيب تحقق مما إذا كانت أزرار الماوس عالقة فعليًا، اضغط عليها برفق ثم حررها لترى ما إذا كانت تعمل بشكل صحيح.

قم بتنظيف أزرار الماوس باستخدام الهواء المضغوط أو قطعة قماش ناعمة. يمكن أن يؤثر الحطام المتراكم على استجابة الأزرار.

استبدل بطاريات الماوس إذا كنت تستخدم ماوسًا لاسلكيًا، قد يؤدي انخفاض طاقة البطارية إلى عدم الاستجابة.



مؤشر الماوس يتحرك بسرعة كبيرة أو بطيئة جدًا مؤشر الماوس يتحرك بسرعة كبيرة أو بطيئة جدًا اضبط إعدادات حساسية الماوس في نظام التشغيل. انتقل إلى لوحة التحكم (Windows) أو تفضيلات النظام (Mac) واضبط إعدادات سرعة الماوس.

إذا كنت تستخدم ماوس ألعاب، فتحقق من وجود أي برامج أو برامج تشغيل مخصصة تتحكم في حساسية الماوس واضبط الإعدادات وفقًا لذلك.



عجلة التمرير لا تعمل عجلة التمرير لا تعمل قم بتنظيف عجلة التمرير بهواء مضغوط أو قطعة قماش ناعمة لإزالة أي أوساخ أو حطام قد يكون سببًا في حدوث انسداد.

قم بتحديث أو إعادة تثبيت برنامج تشغيل الماوس لضمان التوافق مع نظام التشغيل.

إذا استمرت المشكلات ، يُنصح بفحصها في مركز إصلاح معتمد.