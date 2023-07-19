شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف كشف الذكاء الاصطناعى رؤى جديدة فى المجال المغناطيسى الشمسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق العلماء اكتشافًا في الفيزياء الشمسية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لمحاكاة المجال المغناطيسي في الغلاف الجوي العلوي للشمس في شبه الوقت الحقيقي، ووفقًا للباحثين في ورقتهم المنشورة في Nature Astronomy، فإن هذا الاختراق يمثل فهمًا مهمًا لسلوك الشمس وتأثيرها على طقس الفضاء.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيعد المجال المغناطيسي الشمسي مسؤول عن طقس الفضاء، والذي يمكن أن يتسبب في أضرار للبنى التحتية الحيوية مثل الكهرباء والطيران وحتى التكنولوجيا الفضائية التي طورها البشر، المصدر الرئيسي لظواهر الطقس الفضائي القاسي هو المناطق النشطة الشمسية، وهي مناطق حول البقع الشمسية حيث تظهر مجالات مغناطيسية قوية عبر سطح الشمس.

وتقتصر الملاحظات الحالية على قياس المجال المغناطيسي على سطح الشمس، بينما يحدث تراكم الطاقة وإطلاقها في هالة الشمس، ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تمكن فريق من جامعة غراتس في النمسا ومعهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا في روسيا ، من دمج بيانات المراقبة مع نموذج المجال المغناطيسي الخالي من القوة.





كيف قام الباحثون بالاكتشافقام الباحثون بمحاكاة تطور المنطقة الشمسية النشطة المرصودة وأظهروا القدرة على إجراء عمليات محاكاة مجال مغناطيسي خالية من القوة في الوقت الفعلي، وقال الباحث الرئيسي روبرت جاروليم من الجامعة: "إن استخدامنا للذكاء الاصطناعي في هذا السياق يمثل قفزة تحولية إلى الأمام. يتيح لنا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات المحاكاة العددية دمج بيانات المراقبة بشكل أفضل ويحمل إمكانات كبيرة لتعزيز قدرات المحاكاة لدينا"

تطلبت العملية أقل من 12 ساعة من وقت الحساب مقارنة بخمسة أيام لسلسلة المراقبة، وسمحت للعلماء بإجراء تحليل في الوقت الفعلي وتنبؤات للنشاط الشمسي، وأضافت تاتيانا بودلاتشيكوفا، الأستاذة المساعدة في سكولتيك: "تحمل سرعة الحوسبة وعدًا كبيرًا لتحسين التنبؤ بطقس الفضاء وتعزيز معرفتنا بسلوك الشمس".