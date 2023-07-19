تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن أحجام سلسلة Galaxy Watch6 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف العملاق الكوري عن سلسلة ساعات Galaxy Watch6 الذكية في الحدث المقرر عقده في 27 من شهر يوليو الجاري، ولقد كُشِف عن أحجام الإصدارات القادمة من خلال إعلان تشويقي نشر مؤخراً.

تقدم سامسونج سلسلة ساعات Galaxy Watch6 الذكية قريباً باثنان من الأحجام، مع مواصفات مختلفة للإتصال.

وتتضمن السلسلة القادمة من سامسونج كلٍ من ساعات Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic، على أن تتوفر ساعة Watch6 الذكية بحجم 40 و44 مم، بينما توفر سامسونج ساعة Galaxy Watch6 Classic الذكية بحجم 43 و47مم.

ومن المقرر أن تتوفر الساعات باثنان من النماذج التي تختلف بين دعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، أو دعم الإتصال الخلوي أيضاً بشبكات LTE على أن يتوفر الإصدار الأخير في أسواق محددة.

يذكر أن سامسونج تدعم ساعات Galaxy Watch6 الذكية برقاقة معالج Exynos W930، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة 16 جيجا بايت.

وتضم ساعة Watch6 بحجم40مم وساعة Watch6 Classic بحجم 43مم بطارية بقدرة 300 mAh، بينما يدعم الإصدارات الأكبر بطارية بقدرة 425mAh.

ولقد كشفت تسريبات جاءت من “Evan Blass” عن السعر المتوقع لساعة Galaxy Watch6 الذكية الذي يبدأ من 320 يورو، وسعر ساعة Watch6 Classic الذكية الذي يبدأ من 420 يورو.

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