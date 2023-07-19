تكنولوجيا: هاتف iPhone 16 Pro Max يأتي العام المقبل بكاميرة “Super Telephoto”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت التسريبات في الكشف عن ملامح سلسلة هواتف iPhone 16 المقرر إطلاقها العام المقبل، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى خطط ابل لدعم هاتف iPhone 16 Pro Max بكاميرة “Super Telephoto” مع عدسات periscope.

تستعد عملاق التكنولوجيا ابل للإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 15 في حدث يعقد في شهر سبتمبر، إلا أن التسريبات بدأت في تسليط الأضواء على إصدارات العام المقبل iPhone 16.

ومن المقرر أن تقدم ابل هاتف iPhone 16 Pro Max في حدث يعقد في سبتمبر من عام 2024، على أن يأتي هذا الإصدار بمميزات حصرية.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر”Digital Chat Station” أن هاتف iPhone 16 Pro Max يأتي بكاميرة “Super Telephoto”بعدسات periscope للتكبير بكفاءة أعلى.

ومن المتوقع أن تأتي الكاميرة ببعد بؤري يتخطى 300 مم وهي ترقية مقارنة بهاتف iPhone 14 Pro Max الحالي الذي يتميز بعدسات ببعد بؤري 77مم.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف iPhone 15 Pro Max يأتي في شهر سبتمبر بعدسات periscope للمرة الأولى في هواتف الأيفون، بينما يأتي هاتف iPhone 16 Pro العام المقبل بعدسات periscope إلا أنها لن تكون من فئة “Super Telephoto”.

لذا يأتي هاتف iPhone 16 Pro Max بأكثر نظام متطور في عدسات periscope، والذي يقدم في الكاميرات الإحترافية غالباً لتصوير الرياضيين من مسافة بعيدة.

يذكر أن التسريبات تؤكد أيضاً على أن هاتف iPhone 16 Pro Max يأتي بمستشعر رئيسي بحجم أكبر بنسبة 12% بحجم 1/1.14.

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