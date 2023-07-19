شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض طفيف فى أسعار عملة البيتكوين بنسبة 0.28% خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت العملات المشفرة خسائر أكثر من الأرباح اليوم الأربعاء 19 يوليو، حيث تم تسجيل خسارة البيتكوين بنسبة 0.28 %، والتي بالكاد تمكنت قيمة التداول منها من التمسك بعلامة 30،000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير، كانت قيمة BTC عند نقطة السعر 30،023 دولارًا، ومع ذلك، سجلت أغلى عملة مشفرة خسارة قدرها 134 دولارًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأثرت الخسائر التي سجلتها Bitcoin على حركة السوق للعديد من العملات البديلة اليوم الأربعاء، وتشمل هذه العملات Binance Coin و Solana و Dogecoin و Tron و Polygonو Polkadot.

في غضون ذلك، سجلت إيثر ربحًا ضئيلًا بنسبة 0.24 % يوم الأربعاء، ثاني أكبر عملة مشفرة بعدBitcoin ، ويتم تداول ETH بسعر 1،912 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

وارتفع التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 0.42 % خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الي ع 1.21 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.