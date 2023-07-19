تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات OnePlus 12 تؤكد على دعم الهاتف بسعة كبيرة للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تسريبات نشرت مؤخراً إلى خطط وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus 12 في حدث يعقد في شهر ديسمبر، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الهاتف الذي يأتي بسعة كبيرة للبطارية.

أوضحت التسريبات مواصفات هاتف OnePlus 12 الذي يأتي بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض QHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 التي يكشف عنها رسمياً في شهر أكتوبر، من جانب أخر يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

ومن المقرر أن يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي مستشعر periscope telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يأتي OnePlus 12 بكاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، على أن ينطلق بواجهة OxygenOS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

يذكر أن وان بلس تدعم هاتف OnePlus 12 بقدرة بطارية 5400 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

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