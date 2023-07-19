شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أرباح Tesla فى الربع الثانى من عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الثاني من عام 2023 بعد إغلاق السوق في 19 يوليو 2023، وفقًا لموقع Tesla الإلكتروني.

وستصدر Tesla معلومات عن صافي الدخل والتدفق النقدي، بالإضافة إلى البيانات المالية الأخرى، حيث أصدرت الشركة بالفعل معلومات الإنتاج والتسليم في الربع الثاني من عام 2023.

وأنتجت 479700 سيارة وسلمت 466.140 سيارة، بزيادة عن الربع الأول من عام 2023 للفئتين، وعمليات التسليم هي أقرب رقم للمبيعات التي تبلغ عنها Tesla، وفقاً لموقع businessinsider.

وعلى الرغم من أن غالبية إيرادات Tesla تأتي من مبيعات السيارات الكهربائية، إلا أن الإيرادات تأتي أيضًا من الاستخدام المدفوع لشاحن السوبر، وبيع الاعتمادات التنظيمية لشركات تصنيع السيارات الأخرى، وتأجير السيارات.

وأثناء الإبلاغ عن نتائج الربع الأول من عام 2023، تم استجواب Elon Musk بشأن تخفيضات أسعار Tesla وتلقى أكثر من ستة أسئلة حول هذا الموضوع، حيث خفضت Tesla سعر الطراز Y All-Wheel Drive بمقدار 3000 دولار، من بين تخفيضات أخرى.

انتهى الأمر بـ Tesla بفوزه على توقعات وول ستريت، وارتفع سعر سهم Tesla بنسبة 11 ٪ في الربع الثاني من عام 2023.