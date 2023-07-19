شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتيح روبوت المحادثة للذكاء الاصطناعى Llama2 للاستخدام التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة ميتا الأم لفيسبوك بإتاحة روبوت المحادثة للذكاء الاصطناعي ، Llama 2 ، للاستخدام التجاري من خلال شراكات مع كبار مزودي الخدمات السحابية بما في ذلك مايكروسوفت، حيث قامت ميتا ببناء نظام ذكاء اصطناعي ينافس أمثال ChatGPT و Google Bard.

وأعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن الشركة تتعاون مع مايكروسوفت لتقديم الجيل التالي من نموذج اللغة الكبيرة AI الخاص بها وجعل التكنولوجيا، المعروفة باسم LLaMA 2، مجانية للأبحاث والاستخدام التجاري.

وقال زوكربيرج إن بإمكان الناس تنزيل نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة مباشرة أو من خلال شراكة تجعلها متاحة على منصة مايكروسوفت السحابية Azure " إلى جانب أدوات مايكروسوفت للسلامة والمحتوى".

قال زوكربيرج في منشور على فيسبوك : "المصدر المفتوح يقود الابتكار لأنه يمكّن العديد من المطورين من البناء بتقنية جديدة". "إنها تعمل أيضًا على تحسين السلامة والأمن لأنه عندما يكون البرنامج مفتوحًا، يمكن لعدد أكبر من الأشخاص تدقيقه لتحديد المشكلات المحتملة وإصلاحها.

ورجحت الشركة أنه سيفتح المزيد من التقدم إذا كان النظام البيئي أكثر انفتاحًا ، وهذا هو سبب فتحنا لمصادر Llama 2. "

وتقوم مايكروسوفت من جانبها بإتاحة Llama 2 من خلال كتالوج Azure AI لاستخدامه مع الأدوات السحابية، مثل تصفية المحتوى.

يمكن أيضًا تشغيل الأداة مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز، وستكون متاحة من خلال مزودين خارجيين مثل Amazon Web Services و Hugging Face.

قالت مايكروسوفت في منشور على مدونة، إنها تشترك مع ميتا في الالتزام بإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي وفوائده، خاصة وأن ميتا تتخذ نهجًا مفتوحًا مع Llama 2".