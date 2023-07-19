شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتيح روبوت المحادثة للذكاء الاصطناعى Llama2 للاستخدام التجارى والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن الشركة تتعاون مع مايكروسوفت لتقديم الجيل التالي من نموذج اللغة الكبيرة AI الخاص بها وجعل التكنولوجيا، المعروفة باسم LLaMA 2، مجانية للأبحاث والاستخدام التجاري.
قال زوكربيرج في منشور على فيسبوك : "المصدر المفتوح يقود الابتكار لأنه يمكّن العديد من المطورين من البناء بتقنية جديدة". "إنها تعمل أيضًا على تحسين السلامة والأمن لأنه عندما يكون البرنامج مفتوحًا، يمكن لعدد أكبر من الأشخاص تدقيقه لتحديد المشكلات المحتملة وإصلاحها.
ورجحت الشركة أنه سيفتح المزيد من التقدم إذا كان النظام البيئي أكثر انفتاحًا ، وهذا هو سبب فتحنا لمصادر Llama 2. "
وتقوم مايكروسوفت من جانبها بإتاحة Llama 2 من خلال كتالوج Azure AI لاستخدامه مع الأدوات السحابية، مثل تصفية المحتوى.
يمكن أيضًا تشغيل الأداة مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز، وستكون متاحة من خلال مزودين خارجيين مثل Amazon Web Services و Hugging Face.
قالت مايكروسوفت في منشور على مدونة، إنها تشترك مع ميتا في الالتزام بإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي وفوائده، خاصة وأن ميتا تتخذ نهجًا مفتوحًا مع Llama 2".
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