شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيمس كاميرون محاط بشائعات إخراج فيلم عن الغواصة تيتان بعد حديثه عن خطأ تقنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفي المخرج العالمي جيمس كاميرون الأنباء الخاصة يتحضيره لمسلسل يتناول الحادث المأساوي للغواصة تيتان التي أسفرت عن مقتل خمسة من أصحاب المليارات، حيث زعمت شائعة مؤخرًا في العديد من الصحف البريطانية فيما يتعلق بجيمس كاميرون ومأساة تيتان .

فيما نقلت صحيفة The Sun، عن مصدر مجهول أدعى أن المخرج تايتانيك يجري مناقشة مع عملاق البث المباشر لتوجيه فيلم أو مسلسل حول الرحلة التي أسفرت عن نهاية مأساوية لجميع طاقمها.

وتأتي الشائعات بعد شهر من المأساة، خاصة عندما شارك كاميرون خبرته حول الغواصات في أعماق البحار، خلال مقابلته مع ABC News، تناول الخطأ الذي حدث في المهمة من منظور تقني.

وكتب مخرج تايتانيك في تغريدته: "أنا لا أرد على الشائعات المسيئة في وسائل الإعلام عادة، لكني بحاجة إلى ذلك الآن. أنا لا أتحدث عن فيلم OceanGate، ولن أتحدث على الإطلاق ".

وقال المصدر للصحيفة إن "جيمس هو الخيار الأول للمخرج" بالنسبة لهذا المسلسل. لأن "الموضوع" هو شيء "قريب" من قلبه "، تكشف القصة كذلك أنه بعد تيتانيك، فإن تيتان الفرعية" قد تكون خطوة طبيعية للمخرج. كما ادعى المصدر أن الممثلين مات ديمون وآخرين على قائمة المرشحين للعمل حسبما نقل موقع Mashable التقني.

تأتي الشائعات بعد شهر من المأساة، خاصة عندما شارك كاميرون خبرته حول الغواصات في أعماق البحار، خلال مقابلته مع ABC News، تناول الخطأ الذي حدث في المهمة من منظور تقني.

أثناء حديثه مع ABC News في ذلك الوقت، قال إن الأشخاص من مجتمع أعماق البحار "كانوا قلقين بشأن هذه للغوضة، بل إنهم كتبوا رسائل إلى الشركة يقولون فيها إن ما يفعلونه كان تجريبيًا للغاية وأن ما يفعلونه بحاجة إلى الحصول على شهادة. " وأوضح أيضًا أن الغواصة التي دخل إليها صممها بنفسه، وقد فهم صعوبات جعل هذه الحرفة تعمل بأمان ونجاح، كما دافع عن ممارسة الغوص في أعماق البحار ككل.

وقال: "إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة للناس أن يحصلوا على رسالة مفادها أن الغوص العميق تحت الماء هو فن ناضج"، "سجل السلامة هو المعيار الذهبي، وما حدث للتيتان الكابوس الذي عشناه جميعًا".