شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يطالب المستخدمين بتمكين التصفح الآمن المحسن فى Gmail.. ماذا يعنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد الهجمات الإلكترونية، وتتخذ جوجل خطوات إضافية لحماية المستخدمين من هجمات التصيد الاحتيالي، حيث يشجع عملاق التكنولوجيا مستخدمي Gmail على تشغيل التصفح الآمن المحسّن.

حيث أن الميزة الأساسية لمستخدمي Gmail هي الحماية الإضافية ضد التصيد الاحتيالي، والتي تأتي في شكل "التصفح الآمن المحسّن"، وتظهر هذه الميزة أعلى صندوق الوارد الخاص بك على أندرويد والويب وتوفر طبقة إضافية من الأمان ضد رسائل البريد الإلكتروني التي يحتمل أن تكون ضارة. للاستفادة من هذه الميزة ، يمكن للمستخدمين ببساطة تشغيل التصفح الآمن المحسّن.



ما هو التصفح الآمن المحسن؟ ما هو التصفح الآمن المحسن؟ يوفر التصفح الآمن المحسّن حماية في الوقت الفعلي للويب ، وهو تحسن كبير مقارنة بالإصدار القياسي، وفي الإصدار غير المحسّن ، يتم فحص عناوين URL الخاصة بالمواقع مقابل قائمة مخزنة محليًا ، والتي يتم تنزيلها أو تحديثها كل 30 دقيقة (اعتبارًا من عام 2020).

ويتم استخدام هذه القائمة بشكل شائع في العديد من التطبيقات والمتصفحات الأخرى، ومع ذلك ، لمعالجة مشكلة "مواقع التصيد المعقدة" التي تمكنت من تجاوز فترة التحديث ، قامت جوجل بتطوير التصفح الآمن المحسن، وتوفر هذه الميزة المتقدمة حماية مستمرة ومحدثة ، مما يضمن مستوى أعلى من الأمان ضد هذه التهديدات.





كيف يعمل التصفح الآمن المحسن لحسابكيعمل التصفح الآمن المحسّن لحسابك تلقائيًا في الخلفية لتوفير حماية استباقية أسرع من مواقع الويب والتنزيلات والإضافات الخطرة، وإذا اخترت تشغيل التصفح الآمن المحسّن لحسابك ، فإن التصفح الآمن المحسّن يبقيك آمنًا عند تسجيل الدخول ويحسّن الأمان في جوجل Chrome و Gmail.