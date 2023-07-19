شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 أشياء يريد آلاف المؤلفين من صانعى الذكاء الاصطناعى القيام بها فى خطاب مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع حوالي 8500 مؤلف من مؤلفي القصص الخيالية والواقعية والشعرية من جميع أنحاء العالم على رسالة مفتوحة موجهة إلى صناع الذكاء الاصطناعي، تحث الرسالة المفتوحة شركات التكنولوجيا التي تقف وراء نماذج اللغات الكبيرة مثل ChatGPT و Bard و LLaMa وغيرها على عدم استخدام كتاباتهم دون إذن أو تعويض.

وتدعو منظمة المؤلفين إلى قادة الذكاء الاصطناعي التوليدي الرؤساء التنفيذيين لـ OpenAI و Alphabet و Meta و Stability AI و IBM للحصول على الموافقة والائتمان وتعويض الكتاب بشكل عادل عن استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر في تدريب الذكاء الاصطناعي.

وأضافت الرسالة "تحاكي هذه التقنيات لغتنا وقصصنا وأسلوبنا وأفكارنا وتجددها، تغذي الملايين من الكتب والمقالات والمقالات والشعر المحمية بحقوق الطبع والنشر، أنظمة الذكاء الاصطناعي والتي لم يكن هناك فاتورة ".

"نتيجة لتضمين كتاباتنا في أنظمته، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يهدد بإلحاق الضرر بمهنتنا من خلال إغراق السوق بالكتب المتوسطة والكتب المكتوبة آليًا، والقصص والصحافة بناءً على عملنا".

وتشمل قائمة الموقعين جينيفر إيجان ونورا روبرتس وجودي بيكولت ولويز إردريش ومايكل شابون وسوزان كولينز ومارجريت أتوود وفييت ثانه نجوين وأكثر من ذلك.

يحتوي الخطاب على ثلاث مهام مهمة للشركات ويطلب منهم القيام بما يلي:

1. احصل على إذن لاستخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر الخاصة بنا في برامج الذكاء الاصطناعي الإنشائية الخاصة بك.

2. تعويض الكتاب بشكل عادل عن الاستخدام السابق والمستمر لأعمالنا في برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بك.

3. تعويض الكتاب بشكل عادل عن استخدام الأعمال في مخرجات الذكاء الاصطناعي، سواء كانت المخرجات مخالفة للقانون الحالي أم لا.