شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن اقتراحات محسّنة لغرفة الاجتماعات.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن طرح اقتراحات محسّنة لغرفة الاجتماعات، تدمج الشركة نوعي الأنواع المتوفرة بالفعل في إعداد "محدث" واحد.

قالت جوجل في وقت سابق، كان هناك نوعان مختلفان من اقتراح الغرف يعتمدان على إعدادات تقويم الشركة، في حين أن الخيار الأول أدرج الغرف المستخدمة بشكل متكرر للمستخدمين للاختيار من بينها، استخدم الخيار الثاني ميزة غرف الاجتماعات المنظمة لاقتراح الغرف بناءً على موقع العمل المحدد ذاتيًا للحاضرين في الاجتماع.

تم تخصيص غرف الاجتماعات المُنظَّمة لأقسام محددة، مع معلومات عن السعة وأجهزة الاجتماع، تدمج الشركة الخيارين في إعداد غرفة اجتماعات منظم محدث من أجل "تحسين غرف الاجتماعات بشكل أفضل وتعزيز تعاون أكبر، خاصة في بيئة العمل المختلطة."

في الإعداد الجديد، يتم أخذ موقع العمل الذي حدده المستخدم في الاعتبار لجميع اقتراحات الغرف، كذلك في الحالات التي تكون فيها بيانات الموقع غير متاحة، ستعتمد غرف الاجتماعات المقترحة على الغرف المستخدمة بشكل متكرر.

وسيأخذ في الاعتبار أيضًا استجابة المستخدم للحدث، يشير الرد بـ "نعم ، افتراضيًا" أو "لا" إلى أن المستخدم لا يحتاج إلى غرفة.

وبالمثل فإن الإجابة "نعم ، في غرفة الاجتماعات" تشير إلى أن المستخدم يحتاج إلى غرفة.

وفقا لجوجل يعمل التحديث على إدارة غرف الاجتماعات بشكل أكثر كفاءة من خلال مراعاة مواقع العمل المخطط لها، ونتيجة لذلك فإن غرف الاجتماعات مخصصة فقط لمن هم على الأرجح بحاجة إليها.

تطرح جوجل هذا التحديث لجميع Google Workspace Business Standard و Business Plus و Enterprise Standard و Enterprise Plus و Education Fundamentals و Education Plus و Nonprofits.

بدأ طرح نطاقات الإصدار السريع في 17 (يوليو) وستكون متاحة لنطاقات الإصدار المجدول اعتبارًا من 31 (يوليو).