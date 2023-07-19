شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ميزة AFib History من ساعة أبل وكيفية واستخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع Apple Watch بمجموعة متنوعة من الميزات التي يمكنها تتبع مختلف المقاييس الصحية مثل الأكسجين في الدم (SpO2) ومعدل ضربات القلب ووقت النوم ومعدل التنفس.

وأعلنت شركة Apple الآن، عن توفر ميزة تاريخ الرجفان الأذيني (AFib) "رجفة في القلب"، حيث يسمح للمستخدمين بتتبع عدد المرات التي تظهر فيها قلوبهم علامات AFib وتسجيل عوامل الحياة التي يمكن أن تؤثر على أمراض القلب، ويمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة ملف PDF لأنماط AFib الخاصة بهم مع طبيبهم.

قدم عملاق كوبرتينو ميزة AFib History في الخارج مع إصدار watchOS 9 العام الماضي. تتوافق ميزة تتبع الحالة الصحية مع Apple Watch Series 4 والطرازات الأحدث في الدولة.

الرجفان الأذيني هو إيقاع غير منتظم للقلب حيث تنبض الغرف العلوية للقلب بشكل غير متزامن مع الغرف السفلية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قصور القلب أو التسبب في حدوث جلطات دموية في القلب، وفقاً لموقع gadgets360.

قدمت Apple ميزة AFib History مع watchOS 9 العام الماضي خلال WWDC 2022 بعد تلقي موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الآن، أعلنت شركة Apple عن توفر AFib History في الهند، حيث يتوفر حاليًا في الدولة لمستخدمي Apple Watch Series 4 والإصدارات الأحدث التي تعمل على watchOS 9

كيف يمكن إعداد ميزة سجل AFib؟

قبل إعداد AFib History ، تأكد من تشغيل iPhone و Apple Watch على أحدث إصدارات iOS و watchOS، على التوالي، واتباع هذه الخطوات لإعداد الميزة:

1- افتح تطبيق Health على جهاز iPhone الخاص بك وتوجه إلى تصفح> القلب.

2- اضغط على AFib History وحدد Set Up وانقر فوق Get Started.

3- أدخل تاريخ الميلاد.حدد نعم للإشارة إلى أنه قد تم تشخيصك بـ AFib من قبل طبيب وحدد متابعة.حدد متابعة لمعرفة المزيد حول سجل AFib والنتائج التي قد تراها وعوامل الحياة، ثم انقر فوق تم.

يمكنك عرض تقدير AFib History من خلال التوجه إلى تصفح> القلب> سجل فيبوناتشي في تطبيق Health على جهاز iPhone الخاص بك، إذا كان لديك سجل AFib محفوظ في المفضلة، فيمكنك أيضًا الوصول إليه من علامة تبويب الملخص.

في مناطق محددة، تسمح Apple للمستخدمين بمشاركة بيانات سجل AFib في ملف PDF، ويمكن مشاركة ملف PDF مع جهات الاتصال، أو حفظه في تطبيق الملفات، أو AirDropped إلى جهاز آخر من خلال التوجه إلى الخيارات> إرسال PDF> زر المشاركة.