شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سامسونج للإلكترونيات" تدعو عملائها لمتابعة فعاليات "Galaxy Unpacked 2023" على قنواتها الرسمية والمقامة فى العاصمة الكورية "سيول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق أول حدث Unpacked في العاصمة الكورية سيول يوم 26 يوليو الجاري، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لإطلاق سلسلة الهواتف الجديدة القابلة للطي، ومن المقرر بث الحدث مباشرة على Samsung.com وغرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط وقناة سامسونج على اليوتيوب، بدءً من الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مصر.



Galaxy Unpacked 2023

وقد قامت سامسونج للإلكترونيات بإصدار فيلم عالمى جديد ضمن حملة "انضم إلى الجانب الآخر"، حيث تقدم إعلانات تشويقية لهذه السلسلة الجديدة من الهواتف. ويمثل فيديو الحملة الجديدة "انضم إلى الجانب الآخر" امتدادًا للفيديو الذى تم إصداره فى سبتمبر الماضى، وتدعو الشركة فيه عملائها للاستمتاع بالابتكار، ويستعرض هذا الجزء طرقًا فريدة لاستخدام الأجهزة القابلة للطى، وقدرة هذه الأجهزة على تحدّى كل ما يعرفه المستهلكون عن الهاتف الذكى العادى بطريقة مرحة من خلال مقاطع الفيديو.

وقالت سونيا تشانغ، نائب رئيس مجموعة تسويق العلامات التجارية لأعمال eXperience Business فى سامسونج للإلكترونيات: يعد "الجانب الآخر" أكثر من الجهاز، بل طريقة التفكير والمعيشة. إنه عالم جديد ومنفتح لأولئك الذين تنتظرهم تجارب أفضل ومن يرغبون فى تجاوز حدود الأشياء الطبيعية وتجربة شىء جديد. ومن خلال سلسلة Galaxy Z، توفر سامسونج ابتكاراً يتحدى المعايير لإعادة تعرفة ما يمكن للهاتف الذكى القيام به ويتخطى الحدود التقليدية لفتح عالم جديد من التجارب.

وفى هذا الإطار، قامت سامسونج للإلكترونيات بدعوة جميع عملائها المهتمين بأحدث التقنيات في مجال الهواتف المحمولة لمتابعة حدث Galaxy Unpacked 2023 عبر قنواتها الرسمية، حيث ستعرض من خلاله أحدث ابتكاراتها.