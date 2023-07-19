شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تويتر يعمل على ميزة تتيح لك نشر المقالات وطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل Twitter على ميزة تتيح لك نشر مقالات على المنصة، وفقًا لما ذكره المالك Elon Musk ، وقال ماسك في رد على مستخدم يغرد على تويتر حول الأداة قيد التطوير، والتي تسمى الآن على ما يبدو "مقالات" بدلاً من "ملاحظات"، ستسمح الميزة "للمستخدمين بنشر مقالات طويلة جدًا ومعقدة باستخدام وسائط مختلطة ". "يمكنك نشر كتاب إذا أردت".

وستعمل الميزة على توسيع الطرق التي يمكنك من خلالها الكتابة على المنصة، والتي بدأت تحت ملكية Musk ، في تجاوز جذور المدونات الصغيرة الخاصة بها، و يمكن لمشتركي Twitter Blue بالفعل نشر تغريدات مع 10000 حرف، وهو أعلى بكثير من حد 280 حرفًا المفروض على غير المشتركين من الفئة الزرقاء، وعندما يتم إطلاق ميزة المقالات يبدو أنها ستتيح لك نشر رسائل أطول.

كما أنه يضيف إلى جهود Twitter الأخيرة لمحاكمة المبدعين، بما في ذلك مشاركة عائدات الإعلانات مع مشتركي Twitter Blue ، مما قد يمنعهم من القفز إلى بدائل مثل Meta Thread أو Substack. (يسمى Substack ، إذا كنت تتذكر، ملاحظاته المميزة التي تشبه Twitter ، والتي تحولت بعد ذلك إلى شيء كامل ).

لم يذكر المسك موعد إطلاق ميزة المقالات ولكن بالنظر إلى تاريخ Twitter الحديث في عمليات الإطلاق المفاجئة ، أعتقد أنه سيظهر يومًا ما دون سابق إنذار.