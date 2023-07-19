شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok توسع اختبار خدمة بث الموسيقى إلى أستراليا والمكسيك وسنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت TikTok في دعوة المستخدمين في أستراليا والمكسيك وسنغافورة للمشاركة في اختبار تجريبي مغلق لخدمة بث الموسيقى الجديدة، وفقًا لـ TechCrunch وCNBC.

وأطلق تطبيق استضافة الفيديو القصير في البداية اختبارًا تجريبيًا لخدمة البث الوليدة في البرازيل وإندونيسيا في أوائل يوليو، والآن يوسع نطاق المرحلة التجريبية لخدمة الموسيقى ويمنح المستخدمين المدعوين في تلك المناطق تجربة مجانية لمدة ثلاثة أشهر ليتمكنوا من تجربتها، وفقا لتقرير engadget.

المختبرين من تنزيله من Apple App Store أو Google Play Store. ومع ذلك ، فإنه يتصل بتطبيق TikTok الرئيسي ، بحيث يمكن للمستخدمين العثور على الإصدارات الكاملة من الأغاني التي تنتشر على منصة مشاركة الفيديو.

TikTok Music هو تطبيق منفصل تمامًا سيتمكن

ويقال إن تطبيق دفق الموسيقى يقدم توصيات مخصصة للأغاني وكلمات في الوقت الفعلي وقوائم تشغيل تعاونية والقدرة على العثور على الأغاني من خلال ميزة البحث عن كلمات الأغاني أيضًا، يقول TechCrunch إنه يحتوي على ميزة تشبه Shazam ، مما يعني على الأرجح أنه يمكنه العثور على الأغاني من خلال الاستماع إليها، وسيسمح للمستخدمين بتنزيل المقاطع الصوتية للاستماع في وضع عدم الاتصال.

أخبر التطبيق المملوك لـ ByteDance TechCrunch أنه بمجرد انتهاء الفترة التجريبية للمختبرين، سيكلفهم 12 دولارًا أستراليًا (8.16 دولارًا أمريكيًا) شهريًا في أستراليا، و115 دولارًا مكسيكيًا (6.86 دولارات أمريكية) في المكسيك و 9.90 دولارًا سنغافوريًا (7.48 دولارًا أمريكيًا) في سنغافورة.

ولدى TikTok بالفعل خدمة بث موسيقى تسمى Resso متوفرة في الهند والبرازيل وإندونيسيا، لكنها أغلقت التطبيق في آخر بلدين في سبتمبر، لم تعلن الشركة بعد عما إذا كان تطبيق الموسيقى الخاص بها سيأتي أيضًا إلى الولايات المتحدة أم لا، لكنها قدمت طلبًا للعلامة التجارية لـ "TikTok Music" في البلاد في مايو 2022.