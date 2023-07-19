تكنولوجيا: شركة HONOR تكشف عن هاتف HONOR 90 5G في حفل إطلاق رائع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُطلق العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا HONOR آفاقاً جديدة مع إطلاقها لآخر هواتفها الذكية، HONOR 90 5G. وأظهر الحدث الذي يحمل عنوان “HONOR Mission Impossible” التزام العلامة التجارية بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتزامها بتحقيق إنجازات جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

بدأ حفل الإطلاق بتسليط الضوء على الإنجازات التجارية الرائعة لشركة HONOR في عام 2023. وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، شهدت HONOR نمواً غير مسبوق في الشحنات بنسبة 500٪ في الربع الأول من العام، مما عزز حصتها السوقية المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، حققت العلامة التجارية نمواً سنوياً بنسبة 388٪ في النصف الأول من العام، مما يشير إلى نجاحها الاستثنائي في منطقة الشرق الأوسط.

استكمالاً لسلسلة الإنجازات، عرضت HONOR أجهزتها المبتكرة، والتي تضمنت هاتف HONOR X9a، الذي يتميز بأقوى شاشة على الإطلاق. ثم سلطت الضوء بعد ذلك على HONOR Magic5 Pro، الذي التقط بشكل تلقائي اللقطة التي سُجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ™ الجديدة كأعلى قفزة لـ Between the Legs Slam Dunk، وذلك بفضل تقنية AI Motion Sensing الجديدة كليًا.

كما أعلنت HONOR بفخر عن شراكتها كشريك رسمي للهواتف الذكية لأكبر مهرجان للرياضات الإلكترونية والألعاب في العالم، “Gamers 8” والذي يفخر بمجموع جوائز مذهل بقيمة 45 مليون دولار، إلى جانب أفضل العلامات التجارية والقادة من مختلف الصناعات. كجزء من التزامها تجاه مجتمع الألعاب، أصبح هاتف HONOR Magic5 Pro شريك الهاتف الذكي الرسمي 2023 PMWI مع PUBG Mobile، مما عزز وجودها في صناعة الألعاب.

ولتأخذ الإثارة إلى آفاق جديدة، قدمت HONOR مقدمة رائعة لا تُنسى لهاتفها الذكي HONOR 90 5G الذي طال انتظاره. بعد خلق جو من الترقب لهاتف HONOR 90 5G على منصات التواصل الاجتماعي من خلال “ماذا سيحدث في 18 يوليو”، وقد تم تقديم الجهاز بشكل أسطوري من خلال طائرة، ما ترك الحضور في ذهول تام وفاق جميع التوقعات.

كجزء من مهمة HONOR وكمحاولة لكسر لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية ™، تهدف العلامة التجارية إلى إنشاء أكبر ألبوم للصور في العالم، يتألف من صور تم التقاطها بواسطة المستخدمين على هاتف HONOR 90 5G. تم تشجيع الحضور وعشاق الهواتف الذكية على التقاط صورهم باستخدام HONOR 90 5G ومشاركتها، مما يساهم في إنشاء أكبر ألبوم للصور في العالم.

عرض حفل الإطلاق إنجازات HONOR والتقدم التكنولوجي الذي حققته HONOR وتفاني العلامة التجارية في خدمة مجتمعها. يمثل هاتف HONOR 90 5G رؤية العلامة التجارية لعام 2023 والتزامها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع برنامج AI Vlog Master، شاشة عرض مُريحة بدون ضرر على العين، وكاميرا فائقة الوضوح بدقة 200 ميجابكسل، مما يوّفر تجربة هاتف ذكي استثنائية للمستخدمين في المنطقة.

من المقرر أن يتم إطلاق هاتف HONOR 90 5G المرتقب في العديد من البلدان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، العراق، جنوب إفريقيا ودول مختارة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت HONOR أيضًا جهازها اللوحي الجديد HONOR Pad X9 الذي يتميز بشاشة عرض HONOR FullView رائعة مقاس 11.5 إنش، نظام صوتي مكون من ستة مكبرات صوت مع تقنية HONOR Histen لضبط الصوت، وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، كما يوّفر HONOR Pad X9 ترفيهًا وتعليميًا فائقًا. تجربة مع مجموعة من الميزات الذكية والمظهر الأنيق.

أما بالنسبة للأجهزة القابلة للارتداء، قدمت الشركة ساعة HONOR Watch 4 التي تضم مجموعة من الميزات المتقدمة تتضمن اتصال Bluetooth، مساعد حرق الدهون وعمر البطارية 14 يومًا.

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