تكنولوجيا: سوني تستعد لإطلاق سماعة Sony WF-1000XM5 يوم 24 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة سوني مؤتمرها القادم في 24 من يوليو للإعلان الرسمي عن سماعة الشركة اللاسلكية Sony WF-1000XM5.

تقدم سوني للأسواق خلال الأسبوع المقبل إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية WF-1000XM5، ويؤكد إعلان الشركة التشويقي على أن هذا الإصدار يستهدف بشكل خاص دعم المستخدم بتجربة صوتية أفضل مع عزل أكثر كفاءة للضوضاء.

ولقد سلطت بعض التسريبات السابقة الضوء على المواصفات المتوقعة لسماعة XM5 اللاسلكية، حيث تتميز بوزن 5.9 جرام، وتقدم عمر شحن 24 ساعة مع الحافظة.

وتضم سماعة Sony WF-1000XM5 اللاسلكية محرك X ديناميكي بحجم 8.4مم، كما تتميز السماعة اللاسلكية بعدد 3 ميكروفونات لتعزيز ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

كما تدعم سوني السماعة بمستشعرات عظمية مع تقنية”Precise Voice Pickup” التي تعزز إدراك صوت المستخدم حتى في المواقع الخارجية المميزة بمستوى مرتفع من الضوضاء، ومن المتوقع أن تتوفر Sony WF-1000XM5 بسعر 320 يورو.

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