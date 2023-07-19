تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن ذاكرة GDDR7 بآداء أسرع بنسبة 40%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن ذاكرة GDDR7 التي تنطلق بآداء أسرع بنسبة 40% مقارنة بذاكرة GDDR6، مع كفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة بنسبة 20%.

قدمت سامسونج معايير GDDR6 في الذاكرة منذ عام تقريباً بآداء يصل إلى 24 جيجابت في الثانية، واليوم تكشف العملاق الكوري عن الجيل الجديد من معايير الذاكرة GDDR7.

وتتميز ذاكرة GDDR7 الجديدة بسرعة تصل إلى 32 جيجابت في الثانية، بإجمالي 1.5 تيرابايت في الثانية، أي أسرع بنسبة 40% أي يقدم آداء أسرع من ذاكرة GDDR6 المميزة بإجمالي سرعة 1.1 تيرابايت في الثانية، وذلك نتيجة لزيادة سعة النبضة حتى 3 مستويات.

وتدعم ذاكرة GDDR6X السابقة كروت الشاشة Nvidia RTX 3090 و4090 بمعايير PAM4، أيضاً مع السرعة تقدم GDDR7 كفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة بنسبة 20% أفضل مقارنة بذاكرة GDDR6X، ومن المقرر أن تستخدم ذاكرة GDDR7 الجديدة في أجهزة الحاسب المحمول.

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