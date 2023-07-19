تكنولوجيا: Realme تطلق هاتف Realme C53 في السوق الهندي بكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Realme اليوم هاتف Realme C53 في السوق الهندي بكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، وتصميم نحيف.

يأتي هاتف Realme C53 في السوق الهندي بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

ويتميز الإصدار الجديد بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، والذي تستبدل به الشركة مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل في الإصدار الرئيسي الذي انطلق في السوق الصيني، كما يدعم الإصدار الجديد تكبير في المستشعر حتى 3 مرات.

كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، مع نظام “mini capsule” الذي يحاكي “Dynamic Island” في هواتف الأيفون.

ويدعم Realme C53 بطارية بقدرة 5000 mAh، بينما تقتصر تقنية الشحن في هذا الإصدار عند 18W كبديل لتقنية الشحن السريع بقدرة 33W في الإصدار الأصلي.

كما يتميز Realme C53 بشاشة IPS LCD بحجم 6.74 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، وجودة عرض FHD+، أيضاً تدعم الشاشة أبعاد 20:9، ويضم الهاتف رقاقة معالج Unisoc T612.

أيضاً يضم الهاتف منفذ USB-C 2.0، ومنفذ 3.5مم للسماعات، ويتميز بسماكة 8مم، ويتوفر الهاتف بألوان الأسود والذهبي.

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