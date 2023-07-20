شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل قد تجلب كاميرا منظار فائقة لهواتف آيفون 16برو ماكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفصل شركة آبل أقل من شهرين عن تقديم أحدث أجهزة آيفون لهذا العام - سلسلة آيفون 15 - التي من المحتمل أن تصل في سبتمبر وبينما لا يزال الإنترنت يعج بشائعات سلسلة آيفون 1، بدأت تسريبات جديدة عن سلسلة آيفون 16 حيث شاركت MacRumors ، نقلاً عن محطة الدردشة الرقمية Tipster، بعض التفاصيل حول آيفون 16 برو ماكس.

ذكر التقرير أن iPhone 16 Pro Max يمكن أن يكون أول من يتميز بكاميرا منظار تقريب فائقة تعمل على زيادة التكبير البصري.

ومع ذلك يبدو أن آبل قد تقصر استخدام هذه العدسة على آيفون 16 برو ماكس فقط.

يُخصص ملصق التقريب "الفائق" أو "الفائق" للكاميرات ذات البعد البؤري 300 مم، مما يؤدي إلى تكبير الأشياء البعيدة بشكل كبير وسحبها.

والجدير بالذكر أن الكاميرات المقربة في طرازي iPhone 13 Pro و iPhone 14 Pro لها طول بؤري يعادل 77 ملم.

وبالتالي فإن البعد البؤري الذي يزيد عن 300 مم على iPhone 16 Pro Max سيكون زيادة كبيرة بشكل كبير على طرز آيفون الأخرى.

إذا تم تصديق الشائعات فقد تقصر آبل تقنية عدسة Periscope على طرازات Pro نظرًا للمساحة التي تتطلبها الأجهزة.

أين تستخدم الكاميرات المقربة الفائقة؟

تشير MacRumors إلى أن الكاميرات المقربة الفائقة تُستخدم غالبًا في التصوير الفوتوجرافي للألعاب الرياضية والحياة البرية والصور الشخصية توفر مسافة كافية بين الهدف والمصور.

وتقنية عدسة Periscope مستخدمة بالفعل من قبل الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل سامسونج، وفي الوقت نفسه من المرجح أن يقدم ‌iPhone 15‌ Pro Max زوومًا بصريًا يصل إلى 6x ، وهو تحسن عن التقريب البصري 3x الحالي في طرز iPhone 14 Pro.

يضيف التقرير أيضًا أن جهاز iPhone 16 Pro Max سيحتوي على الأرجح على كاميرات أكبر بقياس 1 / 1.14 بوصة، كذلك ستكون هذه ترقية ملحوظة من 1 / 1.28 بوصة لجهاز iPhone 14 Pro Max، ويعني المستشعر الأكبر مزيدًا من الضوء ودقة أعلى وضبابية خلفية محسّنة ونطاق ديناميكي.