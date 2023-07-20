تكنولوجيا: أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 19-7-2023

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19-7-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وأوراسكوم المالية القابضة، بلتون المالية القابضة، العامة للصوامع والتخزين، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تقترب من 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.180 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 677.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.8 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.12%، والعرب على 7.9%، واستحوذت المؤسسات على 25.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 67.5 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 12.9 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 46.6 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3218 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 21354 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 7359 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 3500 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 5185 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 5422 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1344 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 84 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.297 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.41%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 4.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.65%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.244 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.63%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 16.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.48%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.285 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.17%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 13.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.68%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 11.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.07%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 6.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.54%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 23 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.50%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 6.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.35%.