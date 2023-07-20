شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تحديث ثريدز لنظام iOS يساعدك رؤية متابعين جدد بلغات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Meta أول تحديث مهم لـ Thread منذ إطلاق الشبكة الاجتماعية في وقت سابق من هذا الشهر، وقد تقدره إذا كنت لا تزال تبني قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

وقام كاميرون روث التابع للشركة بتفصيل ترقية لتطبيق iOS الذي يضيف علامة تبويب متابعة إلى موجز النشاط، مما يسهل معرفة من تابعك للتو، وسيكون لديك وقت أسهل في متابعة الأشخاص مرة أخرى، وفقًا لذلك، يمكنك فتح قائمة متابعي Instagram لمعرفة ما إذا كنت تفتقد أي شخص.

يضيف التحديث أيضًا ترجمات لنص المنشور، لذلك سيكون لديك حافز أكبر لمتابعة الأشخاص الذين يتحدثون لغات غير مألوفة، ويمكنك الاشتراك في المستخدمين غير المتابعين للحصول على إشعارات دون ازدحام مخططك الزمني.

وهناك أيضًا بعض التعديلات الأساسية للواجهة، مثل تسميات إعادة الملصق التي يمكنك الضغط فوقها، يجب أن يكون التطبيق أصغر حجمًا وأكثر سلاسة ، لا سيما عند التحميل أو التمرير عبر موجز النشاط الخاص بك.

ويتم تمكين بعض الميزات من جانب الخادم، لذلك لا تتفاجأ إذا لم تكن جميعها متاحة على الفور، يقول روث إنها متاحة اعتبارا من مساء أمس (18 يوليو)، لا يوجد أي ذكر لموعد حصول Android على تحديث مكافئ، لكننا طلبنا من Meta التعليق وسنخبرك إذا سمعنا مرة أخرى. يقدم برنامج Android التجريبي ميزات قبل وصولها إلى التطبيق المتاح للجمهور.

لا يزال هناك العديد من الميزات المفقودة، وفريق المواضيع على علم بذلك، لا يمكنك حتى الآن استخدام موجز زمني أو رسائل مباشرة أو علامات تصنيف، ولا يمكنك إزالة نفسك تمامًا من المواضيع دون حذف حساب Instagram الخاص بك. وبدون إصدار ويب كامل، ليس من العملي عادةً استخدام الخيوط على الكمبيوتر. يوضح هذا التحديث الأول أن Meta تعمل وفقًا لبعض الوعود على الأقل، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت لمعالجة كل مشكلة.

ميتا لديه الدافع للعمل بسرعة، ويتراجع استخدام الخيوط بعد الارتفاع الأولي، وقد يؤدي عدم وجود بعض الميزات (مثل علامات التصنيف وتطبيق الويب) إلى إبعاد المستخدمين الجدد، ويمكن أن يساعد التكافؤ الأكبر في الحفاظ على الاهتمام بينما تفكر Meta في طرح الاتحاد الأوروبي وتستعد بخلاف ذلك لتوسع كبير.