شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزير البترول يلتقى رئيس AkH gold الانجليزية علي هامش منتدي مصر للتعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مارك كامبل رئيس شركة AkH gold الانجليزية العاملة في مصر، وذلك على هامش منتدي مصر للتعدين.

وأعرب كامبل عن سعادته بالمشاركة في المنتدي مشيدا بنجاح فعالياته ، وأكد علي اهمية الجهود المبذولة لتطوير صناعة التعدين في مصر خاصة ان هناك فرص مهمة وواعدة لاستغلال الثروات المعدنية ستفيد مصر .

واكد ان شركته بدات اعمالها في مصر في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية وتعتزم تنفيذ برنامج للحفر في الفترة المقبلة ، مشيدا بالتعاون المتميز مع وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية لدعم اوجه التعاون وتسريع وتيرة الأعمال.