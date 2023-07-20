علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: وزير البترول يلتقى رئيس AkH gold الانجليزية علي هامش منتدي مصر للتعدين

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القاهرة - سامية سيد - التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مارك كامبل رئيس شركة AkH gold الانجليزية العاملة في مصر، وذلك على هامش منتدي مصر للتعدين. 

 

وأعرب كامبل عن سعادته بالمشاركة في المنتدي مشيدا بنجاح فعالياته ، وأكد علي اهمية الجهود المبذولة لتطوير صناعة التعدين في مصر خاصة ان هناك فرص مهمة وواعدة لاستغلال الثروات المعدنية ستفيد مصر .

 

واكد ان شركته بدات اعمالها في مصر في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية وتعتزم تنفيذ برنامج للحفر في الفترة المقبلة ، مشيدا بالتعاون المتميز مع وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية لدعم اوجه التعاون وتسريع وتيرة الأعمال.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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