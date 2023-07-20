شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ثريدز" يتلقى أول تحديث رئيسى منذ إطلاقه.. وميتا تضيف العديد من الميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم ميتا بتحديث تطبيق "ثريدز"، الخاص بها لأجهزة آيفون بمجموعة من الميزات الجديدة وفقًا لمطور التطبيق كاميرون روث، حيث يضيف التطبيق ميزات جديدة مثل الترجمات وعلامة تبويب متابعة مخصصة في موجز النشاط الذي يعرض مشاركات من المستخدمين الذين تتابعهم.

وبعد التحديث الأخير يمكن للمستخدمين الاشتراك في منشورات الآخرين دون متابعتهم وإصلاح الأخطاء أيضًا، والتي واجهها بعض المستخدمين مع التطبيق مع الإصدار الأولي من التطبيق الذي تم إطلاقه قبل أسبوعين.

ويتم وضع ثريدز كامتداد قائم على النص لـ "إنستجرام"، على الرغم من أنه منافس مباشر لـ تويتر، لا يزال التطبيق الجديد من ميتا يفتقر إلى بعض الميزات الشائعة مثل DM (الرسائل المباشرة) ، التي يقدمها كل من إنستجرام وتويتر.

التحديثات الجديدة متاحة لأجهزة الآيفون، بينما سيتلقىها إصدار أندرويد قريبًا، لكن نسخة سطح المكتب لتطبيق ثريدز لا تزال غير متوفرة.

وأشار "روث"، في منشور على ثريدز، إلى أن المستخدمين قد يحتاجون إلى إعادة تشغيل التطبيق لرؤية الميزات، والتى قد يستغرق ظهورها يومًا كاملاً.

وأوضح روث قائلا: "نحن نستخدم نظامًا للعلامات التي يرسلها الخادم والتي قد تستغرق بعض الوقت لإصدارها بالكامل."

أضاف "روث" أن ميزة الترجمة ستظهر في أسفل المنشور بجانب خيارات الإعجاب والرد وإعادة النشر والمشاركة.

ويجلب التحديث الرئيسي الأول لتطبيق "ثريدز" ميزات متاحة بالفعل على تويتر، ويُنظر إلى تطبيق ميتا الجديد على أنه نسخة مقلدة من تويتر، على الرغم من أن الشركة المملوكة لـ مارك زوكربيرج تجادل بأنها تهدف إلى أن تكون منصة أكثر ودية على غرار إنستجرام.

قد تستكشف "ثريدز" أيضًا فكرة إضافة المزيد من الميزات قريبًا للاحتفاظ بالمستخدمين، يشهد التطبيق بالفعل نموًا في قاعدة المستخدمين، ولكن الاحتفاظ بها سيكون دائمًا تحديًا، حيث يستمر التطبيق في إضافة مستخدمين بارزين، مما قد يكون بمثابة دفعة كبيرة للآخرين للبقاء على النظام الأساسي.