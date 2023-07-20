علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: جهاز Realme Pad 2 ينطلق بمعدل تحديث 120Hz ورقاقة Helio G99

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme اليوم عن جهاز Realme Pad 2 اللوحي الذي ينطلق بمعدل تحديث 120Hz ورقاقة Helio G99.

يتميز جهاز Realme Pad 2 بشاشة IPS LCD بحجم 11.5 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، ومعدل تحديث متغير يصل إلى 120Hz، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، ويضم الجهاز أيضاً كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة في إطار الجهاز، كما يضم الجهاز رقاقة معالج Helio G99 التي ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر، وينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

كما يضم Realme Pad 2 عدد 4 من المكبرات الصوتية، ويدعم تقنية Dolby Atmos، ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 8360 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز Realme Pad 2 بألوان الأخضر والرمادي، على أن يتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، ويأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، ويبدأ سعر الجهاز من 215 يورو.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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