تكنولوجيا: جهاز Realme Pad 2 ينطلق بمعدل تحديث 120Hz ورقاقة Helio G99

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme اليوم عن جهاز Realme Pad 2 اللوحي الذي ينطلق بمعدل تحديث 120Hz ورقاقة Helio G99.

يتميز جهاز Realme Pad 2 بشاشة IPS LCD بحجم 11.5 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، ومعدل تحديث متغير يصل إلى 120Hz، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، ويضم الجهاز أيضاً كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة في إطار الجهاز، كما يضم الجهاز رقاقة معالج Helio G99 التي ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر، وينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

كما يضم Realme Pad 2 عدد 4 من المكبرات الصوتية، ويدعم تقنية Dolby Atmos، ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 8360 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز Realme Pad 2 بألوان الأخضر والرمادي، على أن يتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، ويأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، ويبدأ سعر الجهاز من 215 يورو.

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