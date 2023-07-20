شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تتراجع عن إطلاق القمر الصناعى Starlink للمرة الثانية فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت شركة سبيس إكس اليوم عن إطلاق صاروخ للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

كان من المقرر أن يطلق أحد صواريخ فالكون 9 التابعة للشركة 15 قمرا صناعيا للإنترنت من ستارلينك من قاعدة فاندنبرغ للقوات الفضائية الضبابية في كاليفورنيا صباح اليوم الأربعاء 19 يوليو، وفقا لتقرير space.

وألغى الفريق الإطلاق قبل خمس ثوانٍ فقط على ساعة العد التنازلي.

وقال زاك لوبين من سبيس إكس خلال البث الشبكي للإطلاق المخطط له: "هناك آلاف الطرق التي يمكن أن يخطئ فيها الإطلاق وطريقة واحدة فقط يمكن أن تسير بشكل صحيح"، "بالنظر إلى ذلك، نحن حذرين للغاية على الأرض. وإذا رأى الفريق أو السيارة أي شيء يبدو بعيدًا قليلاً، فسيقومون بإيقاف العد التنازلي."

ونطق Atticus Vadera من SpaceX بكلمات مشابهة جدًا في 14 يوليو، بعد أن ألغى فريق الإطلاق الإقلاع المخطط لصاروخ Falcon 9 الذي تعلوه 54 قمراً صناعياً من Starlink من محطة Cape Canaveral Space Force في فلوريدا.

وطار هذا الصاروخ دون وقوع حوادث في اليوم التالي متخطياً مهمته رقم 16 التي سجلت الرقم القياسي .

ويعد سبب إجهاض اليوم غير واضح ولم يحدد فريق البعثة المشكلة خلال البث الشبكي، الذي انتهى بعد فترة وجيزة من إلغاء الإطلاق، (كان الطقس جيدًا بما يكفي للإطلاق، على الرغم من الضباب الكثيف في فاندنبرغ).

لكن لوبن قال إن الصاروخ والأقمار الصناعية ستارلينك في صحة جيدة، وتهدف شركة SpaceX إلى إطلاقها مرة أخرى قريبًا وقالت الشركة عبر Twitter إنها تستهدف اليوم التالي.

ومن المفترض أن يعني ذلك تأخيرًا لمدة 24 ساعة، مع إطلاق ليلة الأربعاء بتوقيت كاليفورنيا، وهو في وقت مبكر الخميس (20 يوليو) بتوقيت شرق الولايات المتحدة وتوقيت جرينتش.