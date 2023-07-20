شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 218 مليون دولار غرامة تفرضها إسبانيا على آبل وأمازون فى مواجهة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر
وقال منظم مكافحة الاحتكار فى إسبانيا، Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) اليوم: "فرضت الشركتان قيودًا دون مبرر على عدد بائعي منتجات Apple على موقع Amazon الإلكتروني في إسبانيا".
وفرضت CNMC غرامة قدرها 143.6 مليون يورو على شركة آبل وغرامة أمازون 50.5 مليون يورو لدورها في مؤامرة مزعومة لضبط الأسعار، بناءً على العقود الموقعة في 31 أكتوبر 2018.
وفقًا لـ CNMC، كانت النتيجة ارتفاع الأسعار عبر الإنترنت لأجهزة Apple المدرجة والمباعة في إسبانيا.
ونفت أمازون وأبل أن تكون الصفقة قد أضرت بالمستهلكين في تصريحات منفصلة لرويترز، قال أحد ممثلي أمازون للمنفذ الإخباري اليوم: "نحن نرفض الاقتراح الذي قدمته CNMC بأن تستفيد أمازون من استبعاد البائعين من سوقها، لأن نموذج أعمالنا يتوقف تحديدًا على نجاح الشركات التي تبيع عبر أمازون"، وبالمثل، قالت شركة آبل إن الصفقة كانت تتعلق بالحد من مبيعات المنتجات المزيفة ، مضيفة أنها أنفقت في السابق الكثير من الأموال على مئات الآلاف من إشعارات الإزالة للمنتجات المزيفة.
أمام الشركات شهرين لاستئناف قرار هيئة الرقابة على الاحتكار، وقال متحدثون باسم الشركتين لرويترز إنهما يخططان لفعل ذلك بالضبط.
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