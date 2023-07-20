شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 13 Pro و Google Pixel 6a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة أيفون 13الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف Google Pixel 6a كما يلى: - iPhone 13 Pro - iPhone 13 Pro الشاشة: شاشة 6.1 بوصة. نوع الشاشة: شاشة OLED. دقة الشاشة: بدقة 2532 × 1170 بيكسل. المعالج: معالج A15 Bionic. الذاكرة الداخلية: 500GB. نظام التشغيل: ( iOS 15.x) . البطارية: بقوة 3125 mAh. الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل. - Google Pixel 6a - Google Pixel 6a الشاشة : بقياس 6.1-بوصة FHD+ 60Hz OLED. المعالج: Google Tensor. نظام التشغيل: Android 12. الرامات: بقوة 6 جيجا بايت. مساحة التخزين : تبلغ 128جيجابايت UFS 3.1. الكاميرا: خلفية 12.2MP+12MP، و8MP (أمامية). البطارية: بقوة 4410mAh with 18W fast charging.

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