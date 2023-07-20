شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الأمريكية تقدم برنامجا لوضع العلامات الأمنية على الأجهزة المنزلية الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم حكومة الولايات المتحدة بتنفيذ تدابير لتعزيز الوعي تجاه سلامة الأجهزة المنزلية الذكية، قدمت إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن مبادرة "US Cyber ​​Trust Mark" ، والتي تسعى إلى ترخيص وتصنيف أجهزة إنترنت الأشياء من أجل حماية المستخدمين من الهجمات الإلكترونية.

ويغطي برنامج الاعتماد العديد من الأجهزة المتصلة المستخدمة في المنازل، بما في ذلك الثلاجات الذكية وأجهزة الميكروويف وأجهزة التلفزيون وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، قد يتوسع خارج مجال أتمتة المنزل الذكي.

وبحلول نهاية عام 2023، سيحدد المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) معايير الأمن السيبراني اللازمة لأجهزة التوجيه الخاصة بالمستهلكين.

بدون وجود تدابير أمنية مناسبة، يمكن للجهات الفاعلة السيئة التلاعب بسهولة بأجهزة التوجيه هذه للتنصت والهجمات الإلكترونية على الأجهزة الأخرى.

ستعمل معايير التقييم الخاصة بالمعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) على تقييم عوامل مثل قدرات الكشف عن الحوادث وكلمات المرور الافتراضية القوية لتحديد ما إذا كان يجب اعتماد المنتج وتصنيفه.

بالإضافة إلى ذلك تتعاون وزارة الطاقة الأمريكية مع National Labs وشركاء آخرين لتحديد النهج الأكثر فاعلية لتصنيف العدادات الذكية ومحولات الطاقة على أنها تلبي متطلبات الأمن السيبراني.

تم تقديم العديد من شركات تصنيع الإلكترونيات والأجهزة والمنتجات الاستهلاكية وتجار التجزئة والجمعيات التجارية ، بما في ذلك Google و Samsung و Logitech و Amazon و Best Buy و Connectivity Standards Alliance (التي تعد موطنًا لمعيار Matter للمنزل الذكي) في دعم تطوعي للحصول على الشهادة.

وفقًا لرئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية جيسيكا روزنوورسيل ، فإن العلامة الجديدة ستساعد المستهلكين على الشعور بمزيد من الأمان بشأن المنتجات التي يشترونها مع إفادة المصنعين.

للتأهل للعلامة يجب أن تفي المنتجات بمعايير محددة وضعها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، حيث بدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) عملية وضع القواعد لوضع هذه المعايير وتسعى للحصول على تعليقات الجمهور.

بالإضافة إلى عرض الشعارات ستشمل الأجهزة المشاركة رموز QR للوصول إلى معلومات الأمان المحدثة بسهولة.

قالت جمعية تكنولوجيا المستهلك إن المنتجات التي تلبي معايير الشهادات سيتم عرضها في الحدث الصناعي السنوي لشهر يناير ، CES 2024 ، بمجرد أن تنتهي لجنة الاتصالات الفيدرالية من قواعدها.