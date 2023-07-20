شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ASUS تصنع أجهزة كمبيوتر صغيرة بنظام NUC بالشراكة مع Intel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إنتل عن ASUS كأول شريك للشركة في وحدة الحاسبات التالية (NUC) لأجهزة الكمبيوتر الصغيرة، حيث دخلت الشركتان في اتفاقية غير ملزمة ستشهد قيام ASUS بتصنيع وبيع ودعم منتجات الجيل العاشر إلى الثالث عشر في خط NUC من Intel.

ستقوم ASUS أيضًا بتطوير تصميمات NUC المستقبلية، استنادًا إلى المجموعة الحالية للأعمال، حيث يمكن لشركة ASUS تطوير أجهزة كمبيوتر صغيرة مستقبلية من نوع NUC، ومجموعات DIY لأجهزة الكمبيوتر الصغيرة، ومجموعات DIY لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، واللوحات القابلة للتخصيص، والهيكل وعناصر التجميع الأخرى.

أخبرت شركة Intel مؤخرًا موقع Engadget أنها أنهت "استثمارها المباشر" في أعمال NUC الخاصة بها ولن تنتج بعد الآن منتجات NUC من الطرف الأول، ولم تشرح أسبابها بالتفصيل، لكن العمل مع شركاء في عمل غير أساسي سيحرر الموارد التي يمكن أن تستخدمها للتركيز على صنع الرقائق.

وقالت إنتل سابقًا إن أرباحها في الربع الأول فاقت التوقعات، لكن إيراداتها لا تزال منخفضة بنسبة 36 % على أساس سنوي مقارنة بنتائجها في نفس الفترة لعام 2022، وقالت الشركة أيضًا إنها لا تزال حذرة في هذا الاقتصاد.

وفي إعلانها عن الشراكة، قالت إنتل إن "خبرة ASUS وسجلها الحافل في تقديم أجهزة كمبيوتر صغيرة رائدة في الصناعة للعملاء تجعلها مناسبة بشكل مثالي لمواصلة دفع الابتكار والنمو في منتجات أنظمة NUC"، وستقوم ASUS بإنشاء وحدة أعمال جديدة تسمى "ASUS NUC BU" لجميع الأشياء المتعلقة بـ NUC من Intel.

وستحصل الشركة المصنعة على ترخيص غير حصري لأنظمة NUC من Intel، على الرغم من ذلك، من الممكن لصانع الرقائق أن يتعاون مع المزيد من الشركات في المستقبل.