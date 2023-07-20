شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تمنح ميزة إضافة عدسات طبية إلى سماعة الواقع المعزز لمرتدى النظارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقد نجحت سماعة Vision Pro من Apple في التحدث إلى عالم التكنولوجيا بأكمله ، ولكن لا يزال من غير الواضح بالضبط كيف ستعمل مع العدسات الطبية المستخدمة من قبل مرتدي النظارات حول العالم.
وتشرح براءة الاختراع كيف يمكن تعديل العدسات في الأجهزة القابلة للارتداء في المستقبل - مثل زوج من نظارات الواقع المعزز - بسرعة حتى تتطابق مع وصفتك الطبية، ويمكن القيام بذلك أثناء ارتدائها، مما يعني أنه لن تكون هناك حاجة لإغلاق العدسات أو الاستمرار في تجربة الملحقات التي لا تناسبك.
وإحدى الطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك هي السماح لك بتوجيه رؤيتك إلى شيء بعيد، و يمكنك بعد ذلك استخدام جهاز تحكم لضبط قوة العدسات حتى يتم التركيز على الكائن.
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