شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تمنح ميزة إضافة عدسات طبية إلى سماعة الواقع المعزز لمرتدى النظارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد نجحت سماعة Vision Pro من Apple في التحدث إلى عالم التكنولوجيا بأكمله ، ولكن لا يزال من غير الواضح بالضبط كيف ستعمل مع العدسات الطبية المستخدمة من قبل مرتدي النظارات حول العالم.

وقالت شركة آبل إنها ستتيح لك إضافة عدسات طبية خاصة إلى Vision Pro ، لكن الأسعار غير مؤكدة، وقد تكلف ما يصل إلى 600 دولار أمريكي وفقًا للصحفي مارك جورمان، الآن، على الرغم من ذلك، تُظهر براءة اختراع جديدة لنظارات الواقع المعزز (AR) القادمة من Apple أنه يمكن أن تكون هناك طريقة أفضل بكثير - وأرخص - للقيام بذلك، وفقا لتقرير digital trend .

وتشرح براءة الاختراع كيف يمكن تعديل العدسات في الأجهزة القابلة للارتداء في المستقبل - مثل زوج من نظارات الواقع المعزز - بسرعة حتى تتطابق مع وصفتك الطبية، ويمكن القيام بذلك أثناء ارتدائها، مما يعني أنه لن تكون هناك حاجة لإغلاق العدسات أو الاستمرار في تجربة الملحقات التي لا تناسبك.

وإحدى الطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك هي السماح لك بتوجيه رؤيتك إلى شيء بعيد، و يمكنك بعد ذلك استخدام جهاز تحكم لضبط قوة العدسات حتى يتم التركيز على الكائن.

ومن المثير للاهتمام، أن براءة اختراع Apple تقول أنه يمكنك تدوير Digital Crown على ساعة Apple Watch حتى تحقق العدسات التركيز المناسب، ويبدو هذا وكأنه طريقة بديهية جدًا لإجراء تعديلات سريعة على نظارات الواقع المعزز.