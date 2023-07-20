شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط الطقس تظهر مدى تأثير تبريد الأشجار خلال موجات الحر فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التحليلات إلى أن المناطق التي تقل فيها الأشجار والمساحات الخضراء تصل إلى 5 درجات مئوية أكثر حراره خلال الأيام الحارة في المملكة المتحدة.

وتُظهر خرائط الحرارة الجديدة تباين درجات الحرارة في خمس مدن إنجليزية، لندن وبرمنغهام ومانشستر وبريستول ونيوكاسل، خلال أكثر الأيام حرارة في المملكة المتحدة.

وجد التحليل، الذي أجراه خبراء رسم الخرائط TerraSulis والمجموعة البيئية Friends Of The Earth (FOE)، أن الأحياء ذات المستويات الأعلى من الغطاء الشجري أو المساحات الخضراء أو كليهما كانت أكثر برودة من تلك التي لا توجد بها.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصميم البحث عن قدرات التبريد للمساحات الخضراء والأشجار في المناطق المبنية، وفقًا لـ FOE - مع خرائط توضح المناطق الأكثر سخونة تظهر باللون الأحمر الداكن والأروع والأكثر كثافة بالطبيعة باللون الأزرق الفاتح.

ووجد التحليل أيضًا أن الأشخاص الملونين يشكلون 65٪ من السكان في الأحياء ذات أقل درجات التبريد، مما يدل على أن المجتمعات المهمشة يمكن أن تكون الأكثر تضررًا من تغير المناخ في المملكة المتحدة.

ويتأثر الأشخاص الذين يعيشون على دخل منخفض أيضًا بشكل غير متناسب بنقص التبريد بالقرب من منازلهم، في حين أن تلوث الهواء أسوأ في المناطق الأكثر سخونة.

ويعرض الطقس الحار كبار السن والأطفال الصغار والذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا للخطر بشكل خاص، ووفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، حدثت 2803 حالة وفاة زائدة خلال صيف عام 2022.

قال كريس كيلبي، 70 عامًا، وهو عضو في FOE Hackney و Tower Hamlets مصاب بمرض الانسداد الرئوي المزمن والربو: "عندما يكون الطقس حارًا للغاية، فإنه يقرعني تمامًا بشكل جانبي".