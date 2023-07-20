شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إرسال رسائل إلى مستخدمين غير معروفين دون حفظ الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم واتساب ميزة سهلة الاستخدام تعمل على تحسين الاتصال بأرقام غير معروفة، مما يقضي على متاعب حفظ جهات الاتصال مسبقًا، في الإعداد الحالي يتطلب إرسال رقم غير معروف على واتساب لحفظه في جهات اتصال هاتفك، لكن نظام المراسلة يبسط هذه العملية عن طريق التخلص من الحاجة إلى حفظ جهات الاتصال أولاً.

ويتم بالفعل طرح أحدث ميزة ومن المتوقع أن تكون في متناول المستخدمين بأحدث إصدارات واتساب على iOS و Android ، كما أكده WABetaInfo، حيث يمكن للمستخدم البدء بمحادثة مباشرة مع رقم غير معروف دون إزعاج إضافتهم إلى جهات الاتصال الخاصة بك أولاً.

كيفية مراسلة مستخدمين غير معروفين على واتساب دون حفظ الرقم

لاستخدام هذه الميزة الجديدة على واتساب لنظام iOS أو Android، ما عليك سوى فتح التطبيق والنقر على زر "بدء محادثة جديدة".

في شريط البحث أدخل الرقم غير المعروف الذي ترغب في الاتصال به ، وسيقوم WhatsApp بالبحث في جهات الاتصال الخاصة بك للعثور على تطابق.

في السابق إذا لم يتمكن واتساب من العثور على جهة الاتصال، كان يتعين عليك حفظه في جهات الاتصال الخاصة بك قبل بدء الدردشة، لكن الميزة الجديدة يمكن للمستخدم بدء محادثة مباشرة مع رقم محدد دون الحاجة إلى حفظه أولاً.

على الرغم من أن واتساب لم يصدر إعلانًا رسميًا بشأن توفر الميزة على نطاق واسع، فلا يزال بإمكانك تجربتها عن طريق تحديث واتساب الخاص بك إلى أحدث إصدار إما من App Store أو Google Play Store.

بعد التحديث اتبع الخطوات المذكورة للتحقق مما إذا كنت قد تلقيت الميزة، وإذا لم يكن متاحًا على الفور لجميع المستخدمين، فمن المحتمل أن يتم طرحه على مراحل، لذا راقب هاتفك لأنه سيصبح متاحًا قريبًا.

"ميزة فتح محادثة بسرعة مع جهات اتصال غير معروفة من خلال البحث عن أرقام هواتفهم ليست ميزة تجريبية حيث إنها متاحة أيضًا للمستخدمين الذين يقومون بتثبيت آخر التحديثات الثابتة للتطبيق، وهي متاحة على وجه التحديد للمستخدمين الذين يقومون بتثبيت أحدث تحديث واتساب لنظام أندرويد من متجر جوجل بلاي وواتساب لنظام التشغيل iOS من App Store وتطبيق TestFlight ".