شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تحديثات انستجرام الجديدة لقوالب Reels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم Instagram تحديثات لقوالب Reels الخاصة به وهي ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو خاصة بهم بناءً على فيديو لشخص آخر وقد تكون النتيجة الكثير من المحتوى الذي يبدو تمامًا مثل أي شيء آخر، وفقا لتقرير theverge.

وتقسم القوالب Reels إلى تنسيق محدد مسبقًا يمكن للمستخدمين إسقاط صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم فيه تسلسل من خمسة مقاطع مدتها 0.7 ثانية تم تعيينها فوق أغنية معينة، على سبيل المثال، كما إنها طريقة سهلة للمشاركة في الاتجاهات الفيروسية مع قضاء الحد الأدنى من الوقت في التحرير، كما أنها تشجع على انتشار المحتوى الذي يختلف قليلاً فقط عن مقاطع الفيديو الأخرى والتي أعتقد أنها نفس الشيء.

وتأخذ التحديثات التي تم إجراؤها على قوالب Reels أسلوب النسخ واللصق إلى الأمام: ستتضمن الإعدادات المسبقة قريبًا أيضًا النص والانتقالات الموجودة في الفيديو الأصلي، على الرغم من أن المستخدمين سيكونون قادرين على تخصيص عناصر مختلفة إذا كانوا لا يريدون المقطع ليكون هو نفسه بالضبط.

ويضيف Instagram أيضًا المزيد من الطرق للعثور على القوالب إذا كنت لا ترغب في الخروج بمفهوم الفيديو الخاص بك، وتعرض صفحة مستعرض قالب جديد توصيات قوالب من Instagram، بالإضافة إلى تسلسلات شائعة تحظى بشعبية لدى المستخدمين الآخرين، وستظهر هنا أيضًا أي قوالب حفظها المستخدمون لوقت لاحق.

وتوجد القوالب في تطبيقات الفيديو القصيرة الأخرى أيضًا، بما في ذلك TikTok .