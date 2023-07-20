شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تحديثات انستجرام الجديدة لقوالب Reels والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم Instagram تحديثات لقوالب Reels الخاصة به وهي ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو خاصة بهم بناءً على فيديو لشخص آخر وقد تكون النتيجة الكثير من المحتوى الذي يبدو تمامًا مثل أي شيء آخر، وفقا لتقرير theverge.
وتقسم القوالب Reels إلى تنسيق محدد مسبقًا يمكن للمستخدمين إسقاط صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم فيه تسلسل من خمسة مقاطع مدتها 0.7 ثانية تم تعيينها فوق أغنية معينة، على سبيل المثال، كما إنها طريقة سهلة للمشاركة في الاتجاهات الفيروسية مع قضاء الحد الأدنى من الوقت في التحرير، كما أنها تشجع على انتشار المحتوى الذي يختلف قليلاً فقط عن مقاطع الفيديو الأخرى والتي أعتقد أنها نفس الشيء.
وتوجد القوالب في تطبيقات الفيديو القصيرة الأخرى أيضًا، بما في ذلك TikTok .
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