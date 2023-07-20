شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" يجرى اختبارات على أداة ذكاء اصطناعى جديدة لإنتاج القصص الإخبارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محرك البحث العملاق "جوجل" الأمريكى اختباراته على أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعى، لإنتاج قصص إخبارية.

وذكر (جوجل)- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- أن الأداة الجديدة تعرف باسم (جينسيس)، يمكنها إنتاج مادة صحفية متكاملة بعد الحصول على المعلومات المطلوبة، مشيرا إلى أنه تم عرض المنتج الجديد على وسائل إعلام أمريكية، بما في ذلك صحف "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" وأيضا "واشنطن بوست".

وأضاف أن الأداة يمكن أن تكون بمثابة مساعد شخصي للصحفيين، وتساعد على صناعة النشر، بعيدا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتأتي هذه الأداة الجديدة في وقت تجادل فيه المؤسسات الإخبارية في جميع أنحاء العالم لمعرفة، فيما إذا كانت ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار الخاصة بها.

وأخطرت العديد من المؤسسات الإخبارية الأمريكية موظفيها بأنها تعتزم استكشاف الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعى فى صناعة الأخبار.