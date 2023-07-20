شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 16 قد يستخدم تقنية بطارية جديدة لإطالة عمر البطارية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تصبح سلسلة iPhone 15 رسمية في سبتمبر مع ترقيات في التصميم وكذلك المواصفات، ولم تعلن Apple عن أي تفاصيل تتعلق بسلسلة iPhone 15، ولكن هناك شائعات في الآونة الأخيرة عن iPhone 16، حيث ادعى أحد المستخدمين أن Apple ستستخدم تقنية البطارية الجديدة لطرازات iPhone 16.

وتعمل هذه التقنية على تحسين عمر البطارية وتوفير عمر أطول مقارنةً بالبطاريات القياسية، وقد يؤدي هذا الانتقال أيضًا إلى توفير إمكانات شحن أسرع لمجموعة iPhone 16، وفقاً لموقع gadgets360.

وصرح Tipster RGcloudS (RGcloudS) على Twitter أن Apple ستستخدم تقنية البطاريات المكدسة من السيارات الكهربائية لمجموعة iPhone 16 بالكامل، كما ادعى أن Samsung تعمل على تقنية البطاريات المكدسة لجهازها القادم Galaxy S24 + و Galaxy S24 Urtla.

ادعى في السابق، أن شركة آبل ستطلق سلسلة iPhone 15 هذا العام بتقنية البطارية المكدسة ، ولكن قد لا يكون هذا هو الحال، وقال أيضًا إن شركة Apple قد تقدم شحنًا لاسلكيًا سلكيًا بقوة 40 وات و 20 وات MagSafe، استنادًا إلى الجداول الزمنية السابقة لإطلاق أجهزة سلسلة Galaxy S ، ومن المتوقع أن تكشف Samsung النقاب عن تشكيلة Galaxy S24 أوائل العام المقبل، بينما قد تصبح تشكيلة iPhone 16 رسمية في وقت لاحق في سبتمبر.

ستوفر البطاريات المكدسة مجموعة من الفوائد على بطارية Li-ion التقليدية بما في ذلك الكفاءة المحسنة ودرجات الحرارة الأكثر برودة وطول العمر.

اقترح تسريب حديث بطاريات أكبر لمجموعة iPhone 15، يُقال أن هاتف iPhone 15 يحتوي على بطارية بسعة 3877 مللي أمبير في الساعة، وهي ترقية من 3279 مللي أمبير في الساعة على iPhone 14، ويمكن أن يأتي iPhone 15 Plus الأكبر مزودًا ببطارية تبلغ 4912 مللي أمبير في الساعة، حيث يحتوي iPhone 14 Plus العام الماضي على بطارية تبلغ سعتها 4323 مللي أمبير في الساعة.

من المتوقع أن يحتوي جهاز iPhone 15 Pro على بطارية بسعة 3650 مللي أمبير في الساعة، مقارنة بخلية تبلغ 3200 مللي أمبير في الساعة على هاتف iPhone 14 Pro، ويمكن أن يكون جهاز iPhone 15 Pro Max الأفضل في فئته مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 4،852 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر من وحدة تبلغ 4،323 مللي أمبير في الساعة في جهاز iPhone 14 Pro Max.